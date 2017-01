Martin Schulz tritt als EU-Präsident ab

Aus Rendez-vous vom 24.11.2016

Seit fünf Jahren gibt der Deutsche Martin Schulz der EU ein Gesicht. Als EU-Parlamentspräsident hat der SPD-Politiker das Bündnis mitgeprägt und immer wieder pointiert Stellung genommen.

Nun hat er bekannt gegeben, dass er von der europäischen Bühne abtreten und künftig im Bundestag in Berlin wirken will. Was verliert die EU mit Martin Schulz?

Brigitte Kramer