Der Präsident entscheidet

Um einen US-Atomschlag auszulösen, müssen zwei Offiziere gleichzeitig je einen Schlüssel drehen. Das Zwei-Schlüssel-System verteilt die Last in einer emotional extrem angespannten Situation wenigstens auf zwei Menschen. Die Last, einen solchen Atomschlag anzuordnen, liegt aber auf den Schultern eines einzigen Menschen: Dem US-Präsidenten.