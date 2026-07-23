Seit Mittwoch wüten Waldbrände an der französischen Westküste bei Bordeaux.

Inzwischen mussten insgesamt fast 30'000 Menschen vorsorglich evakuiert werden.

Das Feuer hat sich mittlerweile auf 4800 Hektar ausgedehnt.

Am Mittwochmittag brach das Feuer in der Ortschaft Saumos in der beliebten Urlaubsregion aus – am Abend und in der Nacht liess die Präfektin von Bordeaux, Sophie Brocas, Campingplätze und Ferienzentren räumen. Am Donnerstag dann gab es einen weiteren Evakuierungsbefehl, der rund 8800 Menschen betraf. Hunderte Touristen vom Campingplatz des Ortes Le Porge etwa mussten ein Notquartier in einer Halle im unweit gelegenen Lège-Cap-Ferret beziehen. Am Donnerstagabend breitete sich ein weiterer Brand im Bereich des Ortes Biscarrosse südlich von Bordeaux aus – dort wurden 5000 Menschen evakuiert.

Betroffen seien vor allem Urlauber von zahlreichen Ferienzentren und Campingplätzen, teilte die Präfektur des Departements Gironde mit. In neun Orten der Region seien 2500 der Evakuierten vorübergehend aufgefangen worden. Die Gendarmerie habe die Evakuierungen begleitet und sichere die betroffenen Ferieneinrichtungen ab.

4800 Hektar stehen in Flammen

Der Brand hat sich bereits auf einer Fläche von 4800 Hektar ausgedehnt und sich erst auf den Ort Le Porge und dann auf Lège-Cap-Ferret zubewegt. Bei dem sehr heftigen Brand seien weiterhin Hunderte Feuerwehrleute im Einsatz, die sich Schritt für Schritt darum bemühen, ihn einzudämmen. Zusätzliche Löschflugzeuge und Feuerwehreinheiten aus anderen Teilen Frankreichs wurden in die Region verlegt.

Legende: Ein Grossaufgebot von Rettungskräften ist vor Ort. AP Photo/Caroline Blumberg

Für die weitere Bekämpfung des Brandes bleiben die Wetterbedingungen unterdessen laut Präfektin Brocas angesichts der erwarteten «unberechenbaren Winde» und der starken Hitze «ungünstig». In der Region wurden laut Wetterdienst Météo Media Temperaturen bis zu 34 Grad erwartet. Auf 4800 Hektar Fläche hat sich der Brand bis am Donnerstagabend ausgedehnt, und Einsatzkräfte und Einheimische bangen, wie es weitergeht.

Legende: Die Region Lège-Cap-Ferret ist besonders von den Waldbränden betroffen. AP Photo/Caroline Blumberg

Die Feuerwehr war damit beschäftigt, für ihren Nachschub wichtige Strassen befahrbar zu halten. Auf der Halbinsel Cap Ferret, wo zunächst nur der Campingplatz geräumt wurde, schlossen die Einheimischen ihre Läden, der Strand war verwaist, wie «Sud-Ouest» berichtete. Vorsorglich hatten die Einsatzkräfte im vergangenen Jahr die Evakuierung der Halbinsel vom Meer aus trainiert – noch wird aktuell an dieses Szenario aber nicht gedacht.

Macron bittet EU um Hilfe

Frankreich hat mittlerweile Hilfe bei der Europäischen Union angefordert, wie der französische Präsident Emmanuel Macron auf der Plattform X mitteilte. Die Lage bleibe weiterhin äusserst angespannt – insbesondere an der Atlantikküste bei Bordeaux.

Laut Macron werden Löschflugzeuge und Helikopter aus Kroatien, Portugal, Tschechien und der Slowakei in Frankreich erwartet. Er danke den europäischen Partnern für ihre Solidarität.