Angesichts riesiger Wellen an der Westküste der USA warnt der US-Wetterdienst vor der Gefahr des Ertrinkens.

Es herrschten «extrem gefährliche Bedingungen», erklärte der Nationale Wetterdienst NWS.

«Starke Wellen und lebensbedrohliche reissende Strömungen stellen ein aussergewöhnliches Risiko des Ertrinkens im Meer und der Beschädigung von Küstenstrukturen dar», so der Wetterdienst am Freitagabend (Ortszeit).

Infolge eines heftigen Sturms wurden Wellen von bis zu neun Metern Höhe in Teilen der US-Bundesstaaten Kalifornien und Oregon erwartet.

In Ventura County nördlich der Metropole Los Angeles hatte eine Welle am Donnerstag bereits mehrere Fussgänger umgerissen. Videoaufnahmen zeigten, wie die Welle eine Ufermauer in der Stadt Ventura überspülte und einige Menschen von den Füssen riss. «Wegen dieser Welle wurden acht Menschen in örtliche Spitäler gebracht», schrieb die lokale Feuerwehr in den Onlinenetzwerken.

Legende: Schweres Gerät räumt Schlamm und umgestürzte Bäume vom Strand, während massive Wellen auf die kalifornische Küste treffen. Hier in Santa Cruz County, Kalifornien, am 28. Dezember 2023. (Screenshot aus einem Handout-Video) HO via Reuters

Nach den Vorhersagen war an der gesamten Küste mit hoher Brandung zu rechnen. Bis Samstagabend bestehe ein Überschwemmungsrisiko, hiess es.