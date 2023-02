Das verheerende Erdbeben in der Türkei und Syrien war nach Angaben der Vereinten Nationen nicht nur nach Todesopfern das schlimmste in der türkischen Geschichte. Auch die Berge an Schutt und Geröll seien beispiellos, sagte Louisa Vinton, die Vertreterin des UNO-Entwicklungsprogramms (UNDP) in der Türkei in einem UNO-Briefing in Genf. Tausende weitere Opfer und Schäden gab es in Syrien.

Vinton bezog sich nur auf die Türkei. Die Behörden hätten inzwischen 70 Prozent der 927'000 in Mitleidenschaft gezogenen Gebäude inspiziert. 118'000 davon seien eingestürzt oder so beschädigt, dass sie abgerissen werden müssten.

Die Vereinten Nationen fürchten die Ausbreitung von Krankheiten. Sie hätten unter anderem Abfallcontainer und Desinfektionsmittel in die betroffene Region in der Türkei geschickt. Dringend benötigt würden tragbare Toiletten. 1,5 Millionen Menschen seien obdachlos geworden.

Derweil ist die Zahl der Todesopfer in der Türkei auf 42'310 gestiegen. Das teilte die türkische Katastrophenschutzbehörde Afad mit. In Syrien sind bisher rund 5900 Tote im Zusammenhang mit den verheerenden Beben am 6. Februar gezählt worden.

Die Zahlen werden nur noch unregelmässig aktualisiert. Nach zwei weiteren starken Beben in der südosttürkischen Provinz Hatay am Montagabend wurden aus der Türkei sechs, aus Syrien fünf Tote gemeldet. Insgesamt sind damit in beiden Ländern infolge der Erdbeben mehr als 48'000 Menschen ums Leben gekommen. Afad zufolge wurden mehr als 7000 Nachbeben aufgezeichnet.