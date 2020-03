Die Länder reagieren unterschiedlich auf die Ausbreitung des Virus. Ein Beispiel: Dänemark schliesst Schulen und Kitas, während die Schweizer Behörden genau davon abraten – denn dann würden die Kinder zuhause von ihren besonders gefährdeten Grosseltern gehütet.

Diese Vielstimmigkeit lasse sich kaum verhindern, sagt der Epidemiologe. Und auch in der Schweiz grassiere der Kantönligeist. Doch darin liegt aus wissenschaftlicher Warte auch eine Chance: «Denn mit unterschiedlichen ‘Experimenten’ sieht man, was funktioniert und was nicht.»

Das wirksamste Mittel gegen eine Ansteckung sei aber ohnehin klar: Abstand halten. «Das ist extrem wichtig, um die Übertragung des Virus durch Tröpfcheninfektion zu verhindern, die nur auf kurze Distanz möglich ist.»

Nachdem das Social Distancing auf individueller Ebene vorangetrieben worden sei, gelte es jetzt zu überlegen, wie dies auf der öffentlichen Ebene etabliert werden könne, so der ETH-Forscher: «Hier hat die Schweiz relativ früh reagiert.»