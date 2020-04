Im Dezember 2019 ist das Coronavirus in der chinesischen Millionenstadt Wuhan in der Provinz Hubei zum ersten Mal auffällig geworden. Danach entwickelte sich zuerst in China eine Epidemie, die sich mittlerweile weltweit ausgebreitet hat. Wie es zum Ausbruch kam, ist bis heute unbekannt. Nun fordern Länder eine Aufklärung.

Australien: Die australische Aussenministerin Marise Payne fordert Untersuchungen zum Ausbruch des neuartigen Coronavirus in China. «Die Themen rund um das Coronavirus sind Themen für eine unabhängige Überprüfung, und ich denke, dass es wichtig ist, dass wir das tun», sagte sie dem Fernsehsender ABC. Australien werde darauf bestehen. Was die Transparenz Chinas angehe, sei sie besorgt.

Deutschland: Bundesentwicklungsminister Gerd Müller fordert von China Klarheit über den Ausbruch des Coronavirus. «Die Chinesen müssen vollkommene Offenheit in dieser Weltkrise zeigen – gerade was den Ursprung des Virus angeht», sagte der CSU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. «China hätte schneller in den internationalen Austausch über die Ausbreitung des Virus in Wuhan treten müssen.»

USA: US-Präsident Donald Trump hat China für die weltweite Verbreitung des Coronavirus verantwortlich gemacht und seine eigene Regierung gegen jegliche Kritik verteidigt. «Es hätte in China gestoppt werden können», sagte Trump am Samstagabend (Ortszeit). «Das ist nicht geschehen, und die ganze Welt leidet deswegen.»

Trump fragt: «War es ein Fehler, der ausser Kontrolle geriet, oder wurde es absichtlich getan?» In letzterem Fall «sollte es Konsequenzen geben». In jedem Fall hätte die Regierung in Peking US-Experten erlauben müssen, die Vorgänge vor Ort zu untersuchen. «Sie wollten uns nicht dort haben.»

Von Labormitarbeiter versehentlich in Stadt gebracht? Textbox aufklappen Textbox zuklappen US-Medienberichten zufolge könnte China die internationale Gemeinschaft über Tage hinweg nicht über das Virus informiert haben. Ausserdem gibt es in den USA Berichte unter Berufung auf amerikanische Geheimdiensterkenntnisse, wonach das Virus aus einem Forschungslabor in China stammen könnte. Dieser Theorie zufolge soll das Virus im Institut für Virologie in Wuhan versehentlich von einem Mitarbeiter in die Stadt Wuhan gebracht worden sein, wo die Pandemie ihren Ursprung hatte.

China: Der Chef des Instituts für Virologie in der zentralchinesischen Stadt Wuhan hat amerikanische Vorwürfe zurückgewiesen, dass das neue Coronavirus aus seinem Labor stammen könnte. «Das Virus ist auf keinen Fall von uns gekommen», sagte Yuan Zhiming in einem am Sonntag in chinesischen Medien verbreiteten Interview des Staatsfernsehens.

«Wir wissen genau, welche Virus-Forschung in dem Institut vorgeht und wie mit Viren und Proben umgegangen wird», sagte er. Auch habe sich niemand in seinem Labor mit dem Sars-CoV-2-Virus infiziert. Es sei verständlich, dass sein Labor in Wuhan, dem Ursprungsort der Pandemie, bei den Leuten Assoziationen wecke. «Aber es ist schlimm, wenn einige versuchen, die Menschen in die Irre zu führen», sagte Yuan Zhiming.