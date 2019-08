Will Trump Grönland kaufen?

Haben Sie es schon gehört? Donald Trump will Grönland kaufen. Seit ein paar Stunden machen Berichte die Runde, wonach der US-Präsident Interesse an der grössten Insel der Welt hat. Soll man darüber lachen? Soll man die Stirn runzeln?

Die Nachrichtenagentur AP stützt sich auf einen sogenannten Insider. Laut diesem soll der US-Präsident gegenüber Beratern wiederholt sein Interesse geäussert haben, Grönland für die USA zu kaufen. Offizielle Bestätigungen dafür gibt es aber nicht.

Legende: Grönland hat eine Fläche von 2.17 Millionen Quadratkilometern und ist die grösste Insel der Welt. Keystone

Und dennoch setzte sich umgehend die mediale Erregungsmaschinerie in Gang: «Das muss ein 1. April-Scherz sein» twitterte ein ehemaliger dänischer Ministerpräsident. «Weiss der überhaupt, wo Grönland ist?», höhnte eine bekannte US-Schauspielerin. Und ein seriöses Nachrichtenportal frotzelte: «Greenland» sei Trumps «Green New Deal».

Doch so absurd Trumps Kaufgelüste auch scheinen mögen – sie sind es nicht. Denn auch wenn Donald Trump den Klimawandel in Frage stellt, weiss er, dass unter der schmelzenden Eisdecke Grönlands grosse Vorräte an Bodenschätzen lagern. Zudem ist die Insel ein strategisch wichtiges Gebiet.

Landkauf nicht neu in US-Geschichte

Trumps präsidentielle Kaufgelüste sind aber auch nicht neu: Schon US-Präsident Harry Truman bot Dänemark vor 73 Jahren die Summe von 100 Millionen Dollar für das arktische Eiland, Kopenhagen schlug das Angebot aus. Ein paar Jahre zuvor hingegen war das nordische Land bereit gewesen, den Vereinigten Staaten die Virgin Islands in der Karibik für den Preis von 25 Millionen Dollar abzutreten.

Blickt man noch weiter zurück, zeigt sich, dass die USA vor allem im 19. Jahrhundert ihr Staatsgebiet durch verschiedene Zukäufe erweitert haben: Von Frankreich erwarb man Louisiana für 15 Millionen Dollar, das heisst, das Gebiet an der Mündung des Mississippi. Alaska kaufte man Russland für gut 7 Millionen ab. Noch günstiger, nämlich 5 Millionen, war Florida, das man Spanien abnötigte.

Legende: Noch ist unklar, wie die Aussage von Donald Trump zu deuten ist und ob er sie tatsächlich getätigt hat. Keystone

Inzwischen hat die dänische Regierung verlauten lassen, Grönland stehe auch heute nicht zum Verkauf. Die mediale Erregungsmaschinerie wird deshalb schon bald wieder abklingen, beziehungsweise sich dem nächsten Gerücht zuwenden aus dem Hause Trump.

Der US-Präsident betreibe Politik wie eine Fernseh-Reality-Show, hört man oft von seinen Gegnern. Doch viele von ihnen spielen bereitwillig mit. Auch zweieinhalb Jahre nach seiner Wahl haben viele in den USA offenbar noch nicht verstanden, was ein bekannter Internetunternehmer meinte, als er sagte, man müsse Trump nicht immer wörtlich nehmen, aber man müsse ihn ernst nehmen.