Der Super-Taifun «Ragasa» hat in Asien bereits massive Auswirkungen.

Besonders betroffen sind Flugverkehr, Infrastruktur und die Bevölkerung in Küstenregionen.

In Südchina und in Hongkong wurde die höchste Taifun-Warnstufe ausgerufen.

Auf den Philippinen mussten Zehntausende Menschen evakuiert werden.

Der Super-Taifun «Ragasa» hat in mehreren asiatischen Ländern weitreichende Auswirkungen. Mit Windgeschwindigkeiten von über 200 Kilometern pro Stunde zählt er zu den stärksten tropischen Wirbelstürmen der Saison.

Legende: Vorbereitungen in Hongkong. Reuters/Tyrone Siu

Besonders betroffen sind Regionen in Südchina, Hongkong, Taiwan und den Philippinen. Die Behörden reagieren mit Evakuierungen, Warnungen und der Einstellung öffentlicher Dienste.

Höchste Alarmstufe in Südchina

In den chinesischen Provinzen Guangdong, Fujian und Hainan wurde die höchste Taifun-Warnstufe ausgerufen. Laut Prognosen der Wetterbehörden soll «Ragasa» am Mittwoch auf Land treffen und sich entlang der Küste westwärts bewegen.

Legende: Die Behörden von Shenzhen in China haben verschiedene Massnahmen getroffen. So werden Bäume gefällt, bevor sie gefährlich werden können. Reuters/David Kirton

Die Behörden bereiten sich auf heftige Regenfälle, Überschwemmungen und Sturmschäden vor. In mehreren Städten wurden vorsorglich der öffentliche Nahverkehr eingestellt und Notunterkünfte eingerichtet.

Evakuierungen und Schäden auf den Philippinen

Bereits am Vortag hatte «Ragasa» – lokal unter dem Namen «Nando» bekannt – den Norden der Philippinen und Teile Taiwans getroffen. Auf den Philippinen wurden über 25'000 Menschen aus ihren Häusern vertrieben, mindestens eine Person kam ums Leben.

Legende: Die Kraft des Super-Taifuns zeigt sich hier im Südosten Taiwans. Reuters/HANA TSAI

Schulen und Regierungsgebäude blieben geschlossen, und die staatliche Wetteragentur warnte vor lebensbedrohlichen Bedingungen. Auch in Taiwan wurden Verletzte gemeldet, während die Infrastruktur vielerorts stark beschädigt wurde.

Was macht einen Super-Taifun aus? Box aufklappen Box zuklappen Ein Super-Taifun ist ein tropischer Wirbelsturm mit extrem hoher Windgeschwindigkeit – ab etwa 240 km/h Mittelwind. Diese Stürme entstehen meist über dem warmen Wasser des Pazifiks und können eine enorme Zerstörungskraft entfalten. Die Philippinen erleben jährlich rund zwanzig solcher Taifune, wobei «Haiyan» im Jahr 2013 mit über 6300 Todesopfern als einer der verheerendsten gilt.

Blick nach vorn

Während «Ragasa» weiterzieht, bleibt die Lage angespannt. Die Behörden raten zur Vorsicht und appellieren an die Bevölkerung, sich über lokale Warnsysteme zu informieren. Auch wenn der Sturm voraussichtlich an Kraft verlieren wird, sind die Auswirkungen bereits jetzt gravierend – und ein weiteres Beispiel für die zunehmenden Wetterextreme in der Region.