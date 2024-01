Im Osten der USA sind durch einen Wintersturm rund 811'000 Haushalte und Unternehmen von der Stromversorgung abgeschnitten.

Am stärksten betroffen sind nach Angaben der Plattform Poweroutage vom Dienstag New York und Pennsylvania mit jeweils rund 182'000 Stromausfällen.

Auch in New Jersey sorgte der Sturm für 127'000 Ausfälle.

Nach Angaben des meteorologischen Dienstes Accuweather betrifft der Sturm den grössten Teil des Landes östlich des Mississippi. Er bewegt sich auf den Nordosten der Vereinigten Staaten zu.

1 / 7 Legende: Die Lichter sind abgestellt: In Worcester, im Bundesstaat Massachusetts, muss man im Dunkeln durch die Strassen laufen. (7. Januar 2024) REUTERS/Amanda Sabga 2 / 7 Legende: Der Sturm hat den Süden mit starken Gewittern und Tornadowarnungen heimgesucht, die in Florida Dächer von Häusern wehten und Möbel umherwarfen. (9. Januar 2024) Keystone/Bay County Sheriff's Office 3 / 7 Legende: Zum Teil wurden ganze Häuser beschädigt. (9. Januar 2024) Keystone/ Bay County Sheriff's Office 4 / 7 Legende: Schneepflüge räumen die Strasse entlang des Massachusetts Turnpike während des ersten Wintersturms des Jahres 2024 in den USA. (7. Januar 2024) Reuters/ Amanda Sabga 5 / 7 Legende: Auch im benachbarten Grafton ist Schaufeln angesagt. (7. Januar 2024.) Reuters/ AMANDA SABGA 6 / 7 Legende: Einige machen sich mit ihren Langlaufski auf den Weg. (Elmwood Park in Omaha, 9. Januar 2024.) Keystone/ Chris Machian 7 / 7 Legende: Während andere sich noch mit dem Velo durch den Schnee kämpfen. (North Adams, 7. Januar 2024) Keystone/Gillian Jones-Heck

Schneestürme im Westen, Tornados im Süden und Regen mit Hochwassergefahr im Osten: Weite Teile der USA werden derzeit von Unwettern heimgesucht, wie US-Medien und Behörden berichten. Mindestens vier Menschen seien bisher im Zusammenhang mit dem Wetter ums Leben gekommen, schrieb die «New York Times» am Dienstagabend.

US-Medien berichten von eiskalten Temperaturen und grossen Schneemengen, die den Verkehr vielerorts zum Erliegen gebracht haben. Auf Fernsehbildern ist zu sehen, wie grosse Hagelkörner Schäden anrichten – und zum Teil seien die Dächer von Häusern weggerissen worden.

Wetterturbulenzen mindestens bis Freitag

Extreme Kältewellen hatten in den vergangenen Wintern weite Teile der USA lahmgelegt. Im Februar 2021 hatten Millionen Menschen in Texas und anderen US-Bundesstaaten tagelang keinen Strom, Wasser und Heizung. Im Dezember 2022 führte extreme Kälte in weiten Teilen des Ostens zu umfangreichen Ausfällen in Strom- und Erdgasnetzen.

Die Wetterturbulenzen werden nach Einschätzung des US-Wetterdienstes «National Weather Service» noch bis mindestens Freitag anhalten. Die Schneestürme an der US-Westküste dürften demnach weiter ins Inland ziehen und sehr tiefe Temperaturen mit sich bringen. Für den Ostküstenstaat New England sagte der Wetterdienst für Mittwoch starke Stürme voraus.