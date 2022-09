Was bedeutet ein Hurrikan wie «Ian», der derzeit in Florida wütet, für die Menschen, die dort leben? Antworten hat Matthias Kündig. Der Redaktionsleiter des «Echo der Zeit» lebte mehrere Jahre in Florida und berichtete von dort für Radio SRF als Korrespondent.

Matthias Kündig Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Matthias Kündig ist seit Mitte 2022 Redaktionsleiter der Radiosendung «Echo der Zeit». Zuvor hatte er während mehreren Jahren aus Miami über die USA, Mexiko, Zentralamerika und die Karibik berichtet.

SRF News: Wie bereitet man sich in Florida auf einen Hurrikan vor?

Matthias Kündig: Die Behörden verteilen jedes Jahr im Mai eine Broschüre an alle Haushalte mit Tipps, welche Vorkehrungen man treffen sollte. In der Realität warten die meisten Menschen allerdings bis zum letzten Moment, um sich mit dem Nötigsten einzudecken. Dann kommt es zu wüsten Szenen mit Menschen, die sich in Super- und Baumärkten die letzten Vorräte streitig machen.

Das empfehlen die Behörden in Florida Box aufklappen Box zuklappen Die Behörden verteilen im Mai eine Broschüre mit Vorkehrungen während der Hurrikan-Saison von Anfang Juni bis Ende November. Informationen dazu findet man auch online oder in einer App für Smartphones. Zu den Tipps gehören: Genügend Trinkwasser zu lagern oder Essen für mehrere Tage, das ohne Strom zubereitet werden kann. Idealerweise hat man ausserdem Holzplatten bereit, um Türen und Fenster abzudecken, wenn der Hurrikan kommt. Ausserdem findet man dort Angaben zu den grossen, sicheren Notunterkünften.

Was sind die grössten Gefahren bei einem Hurrikan?

Das Wasser. Vom Himmel fallen extreme Wassermassen, Springfluten vom Meer können mehrere Meter hoch werden. Hinzu kommen Windgeschwindigkeiten von über 200 km/h. Da kann jeder herumliegender Ast zu einem gefährlichen Geschoss werden.

Am meisten Opfer gibt es vor und nach dem Hurrikan.

Interessanterweise gibt es am meisten Tote und Verletzte aber vor und nach einem Hurrikan. Vor dem Sturm schlagen dabei vor allem Unfälle bei überhasteten Vorbereitungen auf den Sturm zu Buche. Nach dem Hurrikan kommt es zu vielen Unfällen mit Strom, weil durch den Wind heruntergerissene Stromkabel im Wasser liegen. Oft kommt es auch zu Kohlenmonoxid-Vergiftungen – manche Leute lassen ihre Stromgeneratoren im Innern ihres Hauses oder ihrer Wohnung laufen.

Was tun die Behörden, um die Menschen zu schützen?

In den Tagen vor dem erwarteten Hurrikan wird die Bevölkerung ständig dazu aufgerufen, entsprechende Vorbereitungen zu treffen oder sich in eine Notunterkunft zu begeben. Kurz vor dem Sturm gehen dann Patrouillen durch die Quartiere, um alle zu evakuieren, die dazu bereit sind.

Wer nicht rechtzeitig flüchtet, ist während des Hurrikans auf sich selber gestellt.

Die Städte und Gemeinden sind in Zonen aufgeteilt, für die Evakuierungen empfohlen werden. Ausserdem sind die Fluchtwege an den Strassen fix ausgeschildert. Grundsätzlich gilt in den USA aber die Eigenverantwortung. Und wer nicht rechtzeitig flüchtet, ist während des Hurrikans auf sich selber gestellt.

Tampa diesmal besonders betroffen Box aufklappen Box zuklappen Legende: Keystone Hurrikan «Ian» traf südlich von Tampa von Westen her auf Land. Deshalb könnten die beiden Millionenstädte Tampa und Saint Petersburg von grösseren Schäden betroffen sein: Sie liegen nur 3 bis 4 Meter über dem Meeresspiegel, ausserdem liegen sie an der Tampa Bay, einer Bucht, in die ein von Südwesten hereinkommender Hurrikan das Wasser hineindrückt. In diesem Fall ist dort mit massiven Überschwemmungen zu rechnen. Sorge bereiten zudem die rund 25 Phosphatminen rund um die Tampa Bay, in denen Millionen Tonnen giftige Abfälle lagern. Bei Extremhochwasser droht von ihnen zusätzlich eine Umweltkatastrophe.

Infolge des Klimawandels muss Florida in der Zukunft mit noch stärkeren Überflutungen rechnen. Was kann man dagegen tun?

Die kurze Antwort ist: nichts. Florida steht auf sehr porösem Kalkstein, deshalb bringt es nichts, Dämme oder Mauern zu bauen, denn das Wasser dringt durch das poröse Gestein von unten an die Oberfläche. Man kann zwar Häuser und Strassen auf Stelzen bauen, aber nachhaltig ist das nicht.

Miami wird finanziell untergehen: Versicherungsprämien und Hypotheken werden bald nicht mehr bezahlbar sein.

Irgendwann wird es wohl finanziell nicht mehr tragbar sein, die Infrastruktur in Florida vor dem steigenden Meeresspiegel zu schützen. Miami wird deshalb untergehen – aber nicht wegen des Wassers, sondern zuerst finanziell: Versicherungsprämien werden bald nicht mehr erschwinglich sein, ebenso Hypotheken.

So wütet «Ian» in Florida

Welche Schäden sind nach dem Hurrikan «Ian» zu erwarten?

Es ist mit Schäden an Infrastruktur wie Häusern und Strassen zu rechnen, auch könnten ganze Quartiere dem Erdboden gleichgemacht werden. Das sind vor allem solche Quartiere, in denen ärmere Menschen leben. Zudem besteht die Gefahr von Umweltverschmutzung.

Die Stadt Miami hat schon mehrmals wieder bei Null anfangen müssen.

Ausserdem kann eine Region wirtschaftlich zurückgeworfen werden, weil Leute nach einem schweren Hurrikan wegziehen, Betriebe und Geschäfte nicht weitergeführt werden oder Investoren ihr Geld abziehen. Die Stadt Miami hat in ihrer 120-jährigen Geschichte schon mehrmals wieder bei null anfangen müssen.

Das Gespräch führte Nicolà Bär.