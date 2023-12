Seit dem 1. Dezember dürfen die Schweizer Kantone ganze Wolfsrudel präventiv schiessen. Das hat der Bundesrat entschieden. 12 der 13 Gesuche der Kantone bewilligte das Bundesamt für Umwelt (Bafu), nur im Tessin (Onsernone-Rudel) wurde ein Gesuch abgelehnt, weil es in den letzten zwölf Monaten nicht zu Rissen in geschützten Situationen gekommen sei. Bei diesem Rudel dürfen aber zwei Drittel der Jungwölfe geschossen werden.

Zeit haben die Kantone bis am 31. Januar 2024. Teils laufen Abschussbewilligungen von Einzeltieren bis am 31. März. Aufgrund von Beschwerden der Umweltverbände an das Bundesverwaltungsgericht haben die Kantone Wallis und Graubünden die proaktive Wolfsregulierung Mitte Dezember vorerst gestoppt.