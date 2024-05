Seit 2021 leitet Johann Fuhrmann das Auslandsbüro China mit Sitz in Peking der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS). Ab Juli 2018 war er Leiter des KAS-Büros in der Mongolei, das er bis Dezember 2021 zuletzt kommissarisch führte. Für seinen Einsatz für die deutsch-mongolischen Beziehungen wurde er im März 2021 mit dem Polarstern, dem höchsten Verdienstorden der Mongolei für ausländische Staatsbürger, ausgezeichnet. Fuhrmann hat einen Master in International Relations der Lodon School of Economics (LSE).