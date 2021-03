Die Nahostexpertin und Journalistin Kristin Helberg lebte vor Ausbruch des Kriegs in Damaskus, der Hauptstadt Syriens. Auch sie bestätigt: Die syrische Bevölkerung ist zutiefst zerrissen. Je nach dem, wo die Syrer den Krieg erlebt haben, seien verschiedene Narrative entstanden: «Wer an der türkisch-syrischen Grenze in einem zugigen Zelt sitzt, weiss nicht, wie er seine Kinder ernähren soll. Wer in den vom Regime kontrollierten Gebieten lebt, steht stundenlang für Brot an und hat Angst, von den Geheimdiensten verhaftet zu werden.»

In den kurdisch verwalteten Gebieten im Nordosten des Landes wiederum herrsche grosse Angst vor einer weiteren türkischen Militärintervention. Und auch in den Nachbarländern leben die Menschen oft unter prekären Bedingungen. Im Libanon habe kaum jemand offizielle Papiere, die Menschen würden schamlos ausgebeutet, sagt Helberg. «Und auch in der Türkei schlägt die einstige Sympathie der Bevölkerung zunehmend in Abneigung um. Das heisst, die Syrerinnen und Syrer sind nirgendwo mehr willkommen.»

Zuletzt seien auch die über eine Million Kriegsflüchtlinge in Europa damit beschäftigt, anzukommen und sich zu integrieren. «Für Träume oder die Hoffnung auf ein demokratisches Syrien, in dem man in Würde leben könnte, ist kein Platz», resümiert die Syrien-Expertin nach zehn Jahren Krieg. «Für die allermeisten Menschen herrscht grosse Enttäuschung und Verbitterung.»