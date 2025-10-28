In Jerusalem hat der Zionistische Weltkongress begonnen. Dabei handelt es sich quasi um das Parlament des jüdischen Volkes. 525 Vertreterinnen und Vertreter aus zahlreichen Ländern sprechen über Themen, die jüdische Menschen beschäftigen. Was genau der Zionistische Weltkongress ist, weiss Simon Fuchs, Professor in Jerusalem.

Simon Fuchs Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Simon Fuchs ist Professor für Nahost-Studien an der Hebräischen Universität in Jerusalem.

SRF News: Wie bedeutend ist der aktuell stattfindende Zionistische Weltkongress?

Simon Fuchs: In Israel ist die Aufmerksamkeit für den Zionistischen Weltkongress ziemlich klein, doch für die Diaspora ist er nach wie vor wichtig. So gab es in den USA eine Rekordbeteiligung bei der Wahl der Delegierten, während in Israel kaum jemand vom Kongress spricht oder überhaupt weiss, dass er derzeit in Jerusalem tagt.

Zionistischer Weltkongress – gegründet in Basel Box aufklappen Box zuklappen Legende: Bundesrat Parmelin hält am Jubiläum zu 125 Jahre Zionistischer Weltkongress in Basel 2022 eine Ansprache. Reuters/Arnd Wiegmann Der Zionistische Weltkongress fand erstmals 1897 in Basel statt. Eigentlich hatte Theodor Herzl, der Gründervater der zionistischen Bewegung, München als Kongressort im Auge gehabt. Doch dort gab es viel Widerstand – und zwar von der dortigen jüdischen Gemeinschaft. Die Rabbiner dachten, das sei ein säkulares Projekt, es werde ein Staat gegründet, der nicht auf der Religion fusse. Und so hat sich die Schweiz als neutraler Boden angeboten. Basel statt Zürich Basel wurde 1897 Zürich vorgezogen, weil man befürchtete, dass es in Zürich zu viele russische Geheimpolizisten habe. Denn am ersten Kongress nahmen auch viele Studenten aus dem Russischen Reich teil. Der Kongress fand in den folgenden Jahrzehnten dann noch mehrmals in Basel statt, seit der Gründung des Staates Israel 1948 treffen sich die Vertreterinnen und Vertreter aber jeweils in Jerusalem. Zwei verschiedene Kongresse Nicht zu verwechseln ist der Zionistische Weltkongress mit dem Jüdischen Weltkongress – das sind zwei verschiedene Organisationen. Während sich der 1936 in Genf gegründete Jüdische Weltkongress als Vertretung der jüdischen Gemeinschaften weltweit auf politischer, diplomatischer und gesellschaftlicher Ebene sieht, hatte der Zionistische Weltkongress zunächst die Gründung eines jüdischen Staates in Palästina zum Ziel. Heute geht es ihm um die Förderung des Zionismus und der Verbindung zwischen Diaspora-Juden in aller Welt und in Israel.

Was sind die Themen des Zionistischen Weltkongresses in diesem Jahr?



Es stehen sehr kontroverse Aspekte auf der Tagesordnung, die stark mit israelischer Innenpolitik zu tun haben. Es gibt verschiedene Resolutionen, die israelische Regierung darin zu bestärken, das Westjordanland oder den Tempelberg zu annektieren. Doch es gibt auch Resolutionen, die in die entgegengesetzte Richtung gehen. Sehr viele Themen haben mit der aktuellen Situation und dem Gaza-Krieg zu tun.

Inwiefern ist der Gaza-Krieg Thema?

Es stellt sich etwa die Frage, wer Militärdienst leisten muss. In den letzten Jahren sind die ultraorthodoxen Parteien im Zionistischen Weltkongress sehr stark geworden, obschon sie dem Zionismus eigentlich skeptisch gegenüberstehen. Und gerade die ultraorthodoxen Juden wollen keinen Militärdienst leisten.

Die israelische Regierung hat deutlich gemacht, dass man keine unabhängige Kommission zum Gaza-Krieg will.

Zudem liegt eine Forderung auf dem Tisch, dass die israelische Regierung den Weg freimachen soll für eine unabhängige Untersuchungskommission zum Gaza-Krieg. Allerdings hätte die Annahme einer solchen Resolution keine Wirkung, und die israelische Regierung hat bereits deutlich gemacht, dass man keine unabhängige Kommission will.

Netanjahu hält wohl keine Rede Box aufklappen Box zuklappen Während Staatspräsident Isaac Herzog seine Teilnahme zugesagt hat, wird Premier Benjamin Netanjahu am Zionistischen Weltkongress womöglich erstmals keine Rede halten. Es wird kolportiert, er befürchte, von einem Teil der Delegierten ausgebuht zu werden.

Ursprünglich sollte der Kongress den Zionismus voranbringen, also den Staat Israel gründen. Warum braucht es den Kongress heute noch?

Es ist ein Versuch, auch weiterhin in jüdischen Gemeinschaften zu wirken. Ziele sind weiterhin, die jüdische Einwanderung nach Israel zu fördern und die Verbindung zu Israel herzustellen, etwa durch Hebräischunterricht.

Etwa ein Drittel der jüngeren Jüdinnen und Juden kann mit dem Zionismus nicht mehr viel anfangen.

Das wird immer schwieriger, denn es gibt grosse Veränderungen in der jüdischen Gemeinschaft. So wendet sich etwa ein Drittel der jüngeren Jüdinnen und Juden zunehmend von Israel ab. Sie können mit dem Zionismus nicht mehr viel anfangen und finden, dieser sei mit ihren liberalen und progressiven Werten nicht vereinbar.

Hat der Kongress Einfluss auf die Politik in Israel?

Der politische Einfluss ist nicht besonders gross, aber es geht trotzdem um viel: Wir wissen nicht, wie viel Geld diese zionistischen Organisationen verwalten. Es sind sehr alte Organisationen, die noch nach osmanischem Recht operieren und keine Berichtspflichten kennen. Womöglich verfügen sie über mehrere Milliarden Dollar, die sie jedes Jahr für Projekte zum Landkauf, für Bildungsprojekte oder für israelische Gemeinschaften im Norden an der Grenze zum Libanon freigeben.

Das Gespräch führte Vera Deragisch.