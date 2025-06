Wie Fussballfans in jedem Land sind auch die russischen in jeder Gesellschaftsschicht zu finden, so MacKenzie. Man kann also nicht von «den» Fans sprechen. Aber wie viele Klubs in Russland hat ZSKA unter seiner Hardcore-Anhängerschaft viele Leute, die gewaltbereiten Rechtsextremen nahestehen oder solchen Gruppen direkt angehören. Diese Leute hat der Kreml bereits sehr lange für sich zu vereinnahmen versucht. Das gelingt nicht immer, aber ein Beispiel für einen Erfolg des Kremls ist, dass sich viele Männer über ihre Fangemeinschaften organisieren, um sich der Armee oder anderen Kämpferverbänden in der Ukraine anzuschliessen. Es gibt eine bestimmte Söldnergruppe, die vor allem aus Fussballhooligans besteht. Der Kommandant dieses Verbands ist ein bekannter Anhänger von ZSKA Moskau.