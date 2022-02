Ende Monat beginnt die reguläre Frühjahrssession im UNO-Menschenrechtsrat. Gleich volle fünf Wochen dauert sie diesmal. Das kritisiert der Genfer Menschenrechtsexperte Nicolas Agostini.

Es stehe viel zu viel auf der Agenda. Es gebe zu viele Debatten und Berichte, zu wenig Fokussierung. Er spricht von einem permanenten Stimmenwirrwarr. Dadurch fänden die Kernaufgaben kaum Aufmerksamkeit. Stattdessen kümmere sich der Menschenrechtsrat auch um Anliegen vom Klimawandel bis zur Bekämpfung der Lepra.

Er bestreitet nicht, dass es dabei fast immer auch Menschenrechtsaspekte gebe. Doch häufig stünden sie nicht im Zentrum. Der Menschenrechtsrat könne unmöglich überall einen sinnvollen Beitrag leisten. Auch Jürg Lauber, der Schweizer Botschafter bei der UNO in Genf, stellt fest: «Es stimmt, dass die Agenda des Rates in den bald 20 Jahren seines Bestehens immer länger und weiter wurde.»