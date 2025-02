Die Griechen tragen ihre Wut auf die Strasse, weil ein verheerendes Zugunglück noch immer unaufgeklärt ist. Es könnten die grössten Proteste in der Geschichte des Landes werden.

Das Unglück: Zwei Jahre ist es her, als ein Güterzug und ein Intercity frontal zusammenstiessen. Bei dem Unglück starben 57 Menschen, viele von ihnen hatten ihr Leben noch vor sich: Im Intercity von Athen nach Thessaloniki sassen Dutzende Studierende, die das Wochenende bei ihren Eltern in der Hauptstadt verbracht hatten. Die Katastrophe von Tempi, und mit ihr die fürchterlichen Bilder vom Unglücksort, haben sich unauslöschlich ins Gedächtnis der Menschen in Griechenland eingebrannt.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 7. Auf der Zugstrecke zwischen Thessaloniki und Athen waren in der Nacht vom 28. Februar 2023 zwei Züge aufeinandergeprallt. Bildquelle: REUTERS/Kostas Mantziaris. 1 / 7 Legende: Auf der Zugstrecke zwischen Thessaloniki und Athen waren in der Nacht vom 28. Februar 2023 zwei Züge aufeinandergeprallt. REUTERS/Kostas Mantziaris

Bild 2 von 7. Ein Personenzug von Hellenic Train kollidierte beim Unfall mit einem Güterzug. Bildquelle: REUTERS/Kostas Mantziaris. 2 / 7 Legende: Ein Personenzug von Hellenic Train kollidierte beim Unfall mit einem Güterzug. REUTERS/Kostas Mantziaris

Bild 3 von 7. Nach dem Aufprall ging der Personenzug in Flammen auf. Bildquelle: REUTERS/Giannis Floulis. 3 / 7 Legende: Nach dem Aufprall ging der Personenzug in Flammen auf. REUTERS/Giannis Floulis

Bild 4 von 7. Der Zugkatastrophe fielen 57 Menschen zum Opfer. Viele mehr wurden zum Teil schwer verletzt. Bildquelle: REUTERS/Alexandros Avramidis. 4 / 7 Legende: Der Zugkatastrophe fielen 57 Menschen zum Opfer. Viele mehr wurden zum Teil schwer verletzt. REUTERS/Alexandros Avramidis

Bild 5 von 7. Beim Personenzug handelte es sich um den Intercity 62, der am Dienstagabend mit rund 350 Reisenden von Athen nach Thessaloniki unterwegs war. Bildquelle: REUTERS/Alexandros Avramidis. 5 / 7 Legende: Beim Personenzug handelte es sich um den Intercity 62, der am Dienstagabend mit rund 350 Reisenden von Athen nach Thessaloniki unterwegs war. REUTERS/Alexandros Avramidis

Bild 6 von 7. Mit Kränen und anderen schweren Geräten versuchten die Retterinnen und Retter, die entgleisten Waggons zu heben. Bildquelle: REUTERS/Alexandros Avramidis. 6 / 7 Legende: Mit Kränen und anderen schweren Geräten versuchten die Retterinnen und Retter, die entgleisten Waggons zu heben. REUTERS/Alexandros Avramidis

Bild 7 von 7. Mehrere Waggons sprangen aus den Gleisen und brannten aus. Bildquelle: REUTERS/Alexandros Avramidis. 7 / 7 Legende: Mehrere Waggons sprangen aus den Gleisen und brannten aus. REUTERS/Alexandros Avramidis Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Die offenen Fragen: Die Züge kollidierten auf einem eingleisigen Streckenabschnitt. Bis heute ist unklar, wie es dazu kommen konnte. «Vermutlich war es menschliches Versagen», sagte Premierminister Kyriakos Mitsotakis, als die Bilder der ineinander verkeilten Züge um die Welt gingen. Danach wurde es still: Die Familien und Angehörigen der Opfer warten noch immer auf Antworten, die konservative Regierung trug kaum zur Aufklärung bei.

Dabei gibt es bis heute offene Fragen. Einige davon: Warum wurde direkt nach dem Zusammenstoss die Erde bei der Unglücksstelle entfernt und mit Kies aufgefüllt? Warum wurden Aufnahmen der Kommunikation des Lokführers mit dem Stellwerk zusammengeschnitten, bevor sie veröffentlicht wurden? Transportierte der Güterzug verbotenerweise brennbares Gefahrengut, wie es die Familien der Opfer und Gutachter vermuten?

Der Protest: Die Wut der Angehörigen hat sich auf die Bevölkerung übertragen. Das Athener Stadtzentrum und die Hafenstadt Thessaloniki sind voller Menschen. Sie fordern eine restlose Aufklärung des Unglücks vom 28. Februar 2023 – und dass nicht nur die Bahngesellschaft, sondern auch die politisch Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 6. Wie hier vor dem Parlament in Athen versammelten sich Hunderttausende Menschen im ganzen Land, um an das schwerste Zugunglück in der Geschichte Griechenlands zu erinnern. Bildquelle: Eurokinissi/Intime. 1 / 6 Legende: Wie hier vor dem Parlament in Athen versammelten sich Hunderttausende Menschen im ganzen Land, um an das schwerste Zugunglück in der Geschichte Griechenlands zu erinnern. Eurokinissi/Intime

Bild 2 von 6. «Griechenland tötet seine eigenen Kinder»: In seltener Einheit protestieren und streiken die Griechen. Der Flug-, Bahn-, Fähr- und Nahverkehr sind lahmgelegt, Behörden und Schulen machen dicht. Bildquelle: Keystone/EPA/Alexandros Vlachos. 2 / 6 Legende: «Griechenland tötet seine eigenen Kinder»: In seltener Einheit protestieren und streiken die Griechen. Der Flug-, Bahn-, Fähr- und Nahverkehr sind lahmgelegt, Behörden und Schulen machen dicht. Keystone/EPA/Alexandros Vlachos

Bild 3 von 6. Die überwiegend friedlichen landesweiten Streiks und Demonstrationen richteten sich an die Regierung: Die Menschen fordern Aufklärung zu den Umständen des schweren Zugunglücks. Die Polizei geht landesweit von vielen hunderttausend Menschen aus, die an den Demos teilnehmen. Bildquelle: Keystone/EPA/ANA/Yannis Kolesidis. 3 / 6 Legende: Die überwiegend friedlichen landesweiten Streiks und Demonstrationen richteten sich an die Regierung: Die Menschen fordern Aufklärung zu den Umständen des schweren Zugunglücks. Die Polizei geht landesweit von vielen hunderttausend Menschen aus, die an den Demos teilnehmen. Keystone/EPA/ANA/Yannis Kolesidis

Bild 4 von 6. Gegen den Vorstand und Mitarbeitende der Bahngesellschaft Hellenic Train läuft bereits ein strafrechtliches Verfahren. In einer Petition fordert der Verein der Hinterbliebenen, dass auch die Immunität der politischen Entscheidungsträger aufgehoben wird. Bildquelle: Keystone/EPA/ANA/Orestis Panagiotou. 4 / 6 Legende: Gegen den Vorstand und Mitarbeitende der Bahngesellschaft Hellenic Train läuft bereits ein strafrechtliches Verfahren. In einer Petition fordert der Verein der Hinterbliebenen, dass auch die Immunität der politischen Entscheidungsträger aufgehoben wird. Keystone/EPA/ANA/Orestis Panagiotou

Bild 5 von 6. In der Hauptstadt Athen zogen die Demonstrantinnen und Demonstranten zum Syntagma-Platz vor dem Parlament. «Mörder» riefen sie an die Regierung gerichtet. Bildquelle: Eurokinissi/Intime. 5 / 6 Legende: In der Hauptstadt Athen zogen die Demonstrantinnen und Demonstranten zum Syntagma-Platz vor dem Parlament. «Mörder» riefen sie an die Regierung gerichtet. Eurokinissi/Intime

Bild 6 von 6. Gegen Ende der Versammlung von mehr als 170'000 Menschen in Athen flogen Brandsätze in Richtung der Sondereinheiten der Polizei, die um das Parlament positioniert waren. Auch in Thessaloniki kam es zu Ausschreitungen. Bildquelle: Keystone/AP/Petros Giannakouris. 6 / 6 Legende: Gegen Ende der Versammlung von mehr als 170'000 Menschen in Athen flogen Brandsätze in Richtung der Sondereinheiten der Polizei, die um das Parlament positioniert waren. Auch in Thessaloniki kam es zu Ausschreitungen. Keystone/AP/Petros Giannakouris Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Anders als bei früheren Protesten beteiligen sich auch viele Selbstständige und Privatunternehmen, etliche Tavernen, Cafés und Supermärkte bleiben geschlossen. In vielen Gemeinden läuten Kirchenglocken. Bei den Grossdemonstrationen in Athen und Thessaloniki kam es auch zu Krawallen.

Die Stimmen aus Athen: «Wir verlangen Gerechtigkeit für das, was diesen Menschen widerfahren ist», sagt eine junge Politikstudentin in Athen gegenüber SRF. «Denn wir glauben, dass hier eine Vertuschung stattfindet. Immer wieder kommen neue Dinge an Licht.» Eine weitere junge Demonstrantin kritisiert, dass Berichte über Probleme im Schienenverkehr weiter an der Tagesordnung seien. «Ich habe ganz einfach Angst, in einen Zug zu steigen.»

Der brisante Bericht: Zusätzlich befeuert werden die Proteste vom ersten offiziellen Bericht der Behörde für Unfälle im Luft- und Bahnverkehr, der diese Woche erschienen ist. Darin ist vom desolaten Zustand der griechischen Bahn und schweren Ermittlungsfehlern im Anschluss die Rede. So sei beispielsweise die Unglücksstelle nicht richtig kartiert worden, auch hätten Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei nicht organisiert zusammengearbeitet.

Legende: Regierungschef Mitsotakis (zweiter von rechts) räumt zwar ein, dass es bei der Modernisierung des Zugverkehrs zu Verzögerungen kam. 80 Prozent des Schienennetzes seien aber mittlerweile auf neustem Stand. Keystone / Griechisches Innenministerium (Archiv)

Die Reaktion der Regierung: Premierminister Mitsotakis weist die Vertuschungsvorwürfe vehement zurück. Stattdessen wirft er der Opposition vor, den Unmut in der Bevölkerung zu instrumentalisieren: «Ihr Versuch, eine politische Destabilisierung auszulösen, ist offensichtlich: Sie bezeichnen uns als Mörder und fordern unseren Rücktritt», sagte Mitsotakis. Rücktrittsforderungen wies er im gleichen Atemzug zurück.