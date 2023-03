Was man über das griechische Zugunglück weiss – und was nicht

Was ist passiert? Auf der Strecke zwischen der griechischen Hauptstadt Athen und der nördlichen Hafenstadt Thessaloniki ist es in der Nacht auf Mittwoch zu einem schweren Zugunglück gekommen. Dabei ist ein Personenzug von Hellenic Train aus Athen mit rund 350 Reisenden frontal mit einem Güterzug aus Thessaloniki zusammengeprallt. Mindestens drei Wagons des Personenzugs sprangen Berichten zufolge aus den Gleisen, ein Teil des Zuges fing Feuer.

Legende: Drei Wagons des Personenzugs sollen nach dem Aufprall entgleist sein. REUTERS/Alexandros Avramidis

Gemäss Angaben der Feuerwehr sind mindestens 36 Menschen beim Unglück gestorben, mehr als 80 wurden verletzt. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich die Opferzahl noch erhöht, die Such- und Rettungsaktion dauern Stunden nach dem Unfall weiter an. Auch Teile der griechischen Armee waren vor Ort.

Wie kam es zum Unglück? Zu den Ursachen gibt es noch keine offiziellen Angaben. Die Befürchtung steht im Raum, dass der Unfall auf menschliches Versagen zurückzuführen ist. Medienberichten zufolge funktionierte zudem das elektronische Leitsystem nicht. Klar ist, dass die Strecke zwischen Athen und der nordgriechischen Hafenstadt Thessaloniki in den vergangenen Jahren modernisiert wurde. Allerdings gibt es gemäss der griechischen Gewerkschaft der Lokführer entlang der rund 500 Kilometer langen Strecke erhebliche Probleme.

Wir fahren wie in alten Zeiten von einem Streckenteil zum anderen per Funk.

So komme es bei der elektronischen Koordination der Verkehrsprobleme zu erheblichen Komplikationen. «Wir fahren wie in alten Zeiten von einem Streckenteil zum anderen per Funk. Die Stationsleiter geben uns grünes Licht», sagte Kostas Genidounias, Präsident der Gewerkschaft der Lokführer.

Griechische Regierung ordnet dreitätige Staatstrauer an Box aufklappen Box zuklappen Die griechische Regierung hat angesichts des schweren Zugunglücks eine dreitägige Staatstrauer angeordnet. Am Mittwochvormittag wurde Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis an der Unglücksstelle nördlich der Stadt Larisa erwartet. Beim Frontalzusammenstoss eines Personen- mit einem Güterzug handle es sich um das schlimmste Zugunglück in der Geschichte des Landes, teilte die Gewerkschaft der Eisenbahner mit. Dem öffentlich-rechtlichen Sender ERT zufolge werden noch viele weitere Tote befürchtet. Die Identifizierung der Opfer sei zum Grossteil nur mittels DNA-Analyse möglich.

Wer ist Hellenic Train? Mit rund 1200 Angestellten ist Hellenic Train das Eisenbahnverkehrsunternehmen, das den Zugverkehr auf dem Netz der griechischen Eisenbahn betreibt. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft der staatlichen Eisenbahngesellschaft Italiens Ferrovie dello Stato Italiane, welche die griechische Gesellschaft 2017 für 45 Millionen Euro aufgekauft hatte. Damals hiess Hellenic Train noch TrainOSE. Die ganze Konstellation und Führung der grössten Zuggesellschaft Griechenlands ist also noch relativ neu.

Bild 1 / 7 Legende: Auf der Zugstrecke zwischen Thessaloniki und Athen sind in der Nacht auf Mittwoch zwei Züge aufeinandergeprallt. REUTERS/Kostas Mantziaris Bild 2 / 7 Legende: Ein Personenzug von Hellenic Train kollidierte beim Unfall mit einem Güterzug. REUTERS/Kostas Mantziaris Bild 3 / 7 Legende: Nach dem Aufprall hat der Personenzug Feuer gefangen. REUTERS/Giannis Floulis Bild 4 / 7 Legende: Mindestens 36 Personen sind nach Angaben der Feuerwehr gestorben, über 80 wurden verletzt. REUTERS/Alexandros Avramidis Bild 5 / 7 Legende: Beim Personenzug handelte es sich um den Intercity 62, der am Dienstagabend um 19:22 Uhr aus Athen mit rund 350 Reisenden nach Thessaloniki gestartet war. REUTERS/Alexandros Avramidis Bild 6 / 7 Legende: Mit Kränen und anderen schweren Geräten versuchten die Retterinnen und Retter, die entgleisten Waggons zu heben. REUTERS/Alexandros Avramidis Bild 7 / 7 Legende: Die Rettungsaktion war auch Stunden nach dem Unfall noch nicht beendet. REUTERS/Alexandros Avramidis

Wie kam es zur Übernahme? Eine Rolle gespielt bei dieser Entwicklung hat die griechische Schuldenkrise, welche vor etwa 13 Jahren ihren Anfang nahm. Damals war das Land praktisch pleite, ein Teil der staatlichen Infrastruktur wurde deshalb verkauft. In diesem Zusammenhang wurde auch die griechische Eisenbahn 2013 in einem ersten Schritt in einen Entwicklungsfonds ausgegliedert. Auch wenn die Übernahme letztlich vollzogen wurde, ist derzeit nicht klar, wer die Verantwortung für das Unglück trägt.

Wie oft kommen solche Zugunglücke in Europa vor? Unfälle auf dem europäischen Schienenverkehr dieser Grössenordnung sind eher eine Seltenheit; doch sie kommen durchaus vor. So ist etwa im November 2015 bei einer Testfahrt auf einer damals neuen Zugstrecke nördlich von Strassburg ein TGV entgleist. Mindestens elf Menschen kamen dabei ums Leben.

Einige Monate später starben im deutschen Bundesland Bayern zwölf Menschen; auf einer eingleisigen Strecke zwischen Rosenheim und Holzkirchen waren in Bad Aibling zwei Personentriebzüge frontal ineinander gefahren. Über 80 Menschen wurden verletzt, viele davon schwer. Das wohl tragischste Unglück in Europa in den letzten Jahren ereignete sich im Sommer 2013 in Spanien. Ein Hochgeschwindigkeitszug bog kurz vor dem Bahnhof der Pilgerstadt Santiago de Compostela zu schnell in eine Kurve und entgleiste. 80 Menschen kamen ums Leben, 144 wurden verletzt.