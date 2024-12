Zyklon Chido reisst in Moçambique 120 Menschen in den Tod

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Der Zyklon Chido hat in Moçambique mindestens 120 Todesopfer gefordert.

Das haben die Behörden des südostafrikanischen Landes mitgeteilt.

Auch die Zahl der Verletzten stieg demnach auf fast 900, nachdem der Zyklon vor einer Woche über den Kontinent hinweggefegt war.

Zuvor hatte Chido die französische Inselgruppe Mayotte verwüstet und dabei mindestens 35 Menschen getötet.

Unter den Todesopfern in Moçambique stammen 110 aus der Provinz Cabo Delgado im Norden des Landes, die zu den ärmsten der Welt zählt. Auch leben nach Schätzungen der Behörden von den 700'000 Personen, die vom Zyklon betroffen sind, 500'000 in dieser Region.

Bilder des UNO-Kinderhilfswerks Unicef aus dem Distrikt Mecufi, der am stärksten betroffen ist, zeigen Szenen der Verwüstung: Hütten mit abgerissenen Blechdächern inmitten von umgestürzten Palmen und Häuser, denen die Dächer fehlen.

1 / 3 Bild 1 von 3 Legende: Eine Drohnenaufnahme über Pemba, der Hauptstadt der Provinz Cabo Delgado im Norden des Landes. (18.12.24) REUTERS/Shafiek Tassiem

2 / 3 Bild 2 von 3 Legende: Ein von Unicef zur Verfügung gestelltes Bild aus dem Mecufi-Distrikt, der am meisten von Chido in Mitleidenschaft gezogen wurde. (16.12.24) Unicef Mozambique/Handout via REUTERS

3 / 3 Bild 3 von 3 Legende: Der Sturm hinterliess in diesem Distrikt Chaos und Zerstörung. Unicef Mozambique/Handout via REUTERS

Das Land am Indischen Ozean ist besonders anfällig für extreme Wetterereignisse. Bereits 2019 hatten die Wirbelstürme Idai und Kenneth 700 Menschenleben gefordert, mehrere Millionen Menschen in Mitleidenschaft gezogen und enorme materielle Schäden angerichtet.

Im vergangenen Jahr gehörte Moçambique zu den Gebieten, die am stärksten von der schlimmsten Dürre im südlichen Afrika seit einem Jahrhundert betroffen waren. Das belegen Zahlen des UNO-Welternährungsprogramms, das die Zahl der von Lebensmittelknappheit betroffenen Menschen in der Region auf 26 Millionen schätzt.

Daniel Chapo, der jüngst als neuer Präsident von Moçambique bestätigt wurde, hatte am Sonntag die betroffenen Gebiete besucht. Chapo rief im staatlichen Fernsehen alle Distrikte dazu auf, Lebensmittel und Kleidung zu spenden.

Wahlsieg der Regierungspartei in Mosambik bestätigt Box aufklappen Box zuklappen Die Wahlkommission in Mosambik hat trotz einer umstrittenen Abstimmung den Sieg der seit Jahrzehnten regierenden Partei Frelimo bestätigt. Deren Präsidentschaftskandidat Daniel Chapo (47) erreichte den Angaben nach allerdings nur 65.2 Prozent statt 70.7 Prozent der Stimmen. Die Opposition hatte die Ergebnisse der Wahl am 9. Oktober vor Gericht angefochten. Auch Wahlbeobachter der EU hatten von Unregelmässigkeiten sowie «ungerechtfertigten Änderungen der Wahlergebnisse» gesprochen. Nach der Verkündung des Ergebnisses kam es erneut zu Ausschreitungen in der Hauptstadt Maputo, wie Augenzeugen in sozialen Medien berichteten. Auf Bildern waren brennende Barrikaden zu sehen. Seit der Wahl kommt es in dem Land im Südosten Afrikas zu Grossdemonstrationen und Streiks. Die Behörden schlugen die Proteste teils gewaltsam nieder und setzten scharfe Munition ein.

Moçambique ist das Land, in dem die Zahl der Opfer des Wirbelsturms derzeit am höchsten ist. In Mayotte wurden nach Angaben des französischen Innenministeriums 35 Tote und rund 2500 Verletzte gezählt. «Es ist aber wahrscheinlich, dass es noch viel mehr Opfer gibt», hatte der französische Präsident Emmanuel Macron bei seinem Besuch vom vergangenen Freitag gewarnt.

Die benachbarten Komoren hatten eine einwöchige Staatstrauer ausgerufen. Auch wenn sie auf ihrem Staatsgebiet keine Todesfälle zu beklagen hatten, waren die verwüsteten Slums auf Mayotte von vielen Komoranerinnen und Komomranern bewohnt.

Obwohl das Tiefdruckgebiet auf seinem Weg nach Afrika stark an Intensität verloren hatte, setzte es seinen Weg am Montag in Malawi fort, wo es nach einer Schlussbilanz 13 Tote und fast 30 Verletzte gab.

Frankreich gedenkt Zyklon-Opfern auf Mayotte

Mehr als eine Woche nach Chido hat Frankreich der Opfer in seinem Überseegebiet Mayotte gedacht. Präsident Macron nahm am Montagvormittag an einer Schweigeminute teil. Anlässlich des Staatstrauertages hingen etliche französische Flaggen auf halbmast. Auch auf der Inselgruppe hielten die Menschen inne und gedachten der Verstorbenen.