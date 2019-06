Die Reaktionen auf die jüngsten Zwischenfälle im Golf von Oman fallen verhaltener aus als von einem Monat, als vier Schiffe aus der Region und Norwegen angegriffen worden waren. Damals waren insbesondere US-Sicherheitsberater John Bolton und die amerikanischen Verbündeten in Saudi-Arabien sehr schnell mit den Schuldzuweisungen an Iran. Ein Bericht stellte fest, dass sehr wahrscheinlich ein staatlicher Akteur verantwortlich sein müsse. Beweise, dass Iran dahintersteckt, wurden aber keine vorgelegt.

Bei den aktuellen Fällen hat sich bisher ein Sprecher für die saudische Militärkoalition im Jemen-Krieg mit der These zu Wort gemeldet, dass die mit Iran verbündeten Huthi-Rebellen dahinterstecken könnten.

Möglicherweise ist die Sachlage tatsächlich nicht so klar. Zudem kommt es immer darauf an, welche Bedeutung die Beteiligten einem solchen Ereignis beimessen wollen. Nach der sehr martialischen Rhetorik der letzten Monate hatte man in den letzten Tagen den Eindruck, die Konfliktparteien wollten von der drohenden Eskalation etwas abkommen.

Allerdings sind die Spannungen auf jeden Fall real, seit US-Präsident Trump das internationale Atomabkommen gekündigt hat und Iran mit seiner Politik in den Würgegriff nimmt. Iran beharrt ebenfalls auf seinem Standpunkt. Es gibt keine Gespräche mit Trump, solange dieser an seinen drakonischen Wirtschaftssanktionen festhält. Das wurde auch heute beim Besuch des japanischen Premiers Shinzo Abe in Teheran wieder klar.