In London sind bei einer Messerattacke zwei jüdische Männer schwer verletzt worden.

Der Angriff geschah im stark jüdisch geprägten Stadtteil Golders Green.

Laurence Taylor, Leiter der Anti-Terror-Einheit, stuft den Anschlag als Terrorattacke ein.

Ein 45-jähriger britischer Staatsbürger hat am Mittwoch im Londoner Stadtteil Golders Green, einem Viertel mit grosser jüdischer Gemeinde, gezielt zwei jüdische Männer mit einem Messer attackiert. Der Mann sei die Strasse entlang gerannt und habe dabei Juden angegriffen, teilte die Metropolitan Police mit.

Die Opfer im Alter von 76 und 34 Jahren schweben nicht in Lebensgefahr. Der Angreifer wurde nach Attacken auf Polizeibeamte mit einem Elektroschocker überwältigt. Die Behörden stufen die Tat als mutmasslichen Terrorakt ein.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Der Vorfall spielte sich im stark jüdisch geprägten Stadtviertel Golders Green ab. Bildquelle: Lucy North/PA via AP. 1 / 3 Legende: Der Vorfall spielte sich im stark jüdisch geprägten Stadtviertel Golders Green ab. Lucy North/PA via AP

Bild 2 von 3. Die Londoner Polizei hat ihre Präsenz im Viertel erhöht. Bildquelle: EPA/TOLGA AKMEN. 2 / 3 Legende: Die Londoner Polizei hat ihre Präsenz im Viertel erhöht. EPA/TOLGA AKMEN

Bild 3 von 3. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Bildquelle: REUTERS/Hannah McKay. 3 / 3 Legende: Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. REUTERS/Hannah McKay Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Die Ermittlungen werden von der Anti-Terror-Einheit geleitet, «um die ganzen Umstände und mögliche Terrorismusverbindungen aufzuklären», heisst es in der Mitteilung der Polizei weiter.

Nach Angaben von Polizeichef Mark Rowley war der Verdächtige bereits wegen schwerer Gewalttaten und psychischer Erkrankungen bekannt. Die Ermittler prüfen zudem eine Verbindung zu einem weiteren Vorfall in Südost-London am selben Tag.

Die pro-iranische Organisation Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyya (HAYI) reklamierte die Tat für sich. Diese Gruppe hatte sich bereits zu mehreren Brandanschlägen in London und Europa bekannt. Rowley erklärte, die Polizei untersuche, ob Personen von ausländischen Organisationen für Gewalttaten bezahlt würden.

Der israelische Staatspräsident Isaac Herzog warnte, es sei gefährlich geworden, sich in London als Jude zu erkennen zu geben. Premierminister Keir Starmer versprach zusätzliche Mittel für die Sicherheit jüdischer Einrichtungen. London hatte erst am Dienstag den iranischen Botschafter wegen «inakzeptabler» Äusserungen einbestellt. Im vergangenen Monat nahm die Polizei mehr als 24 Personen im Zusammenhang mit Angriffen auf jüdische Ziele fest, darunter Brandstiftungen an Krankenwagen in jüdischen Vierteln.

Starmer spricht von entsetzlichem Angriff

«Der antisemitische Angriff in Golders Green ist zutiefst entsetzlich. Angriffe auf unsere jüdische Gemeinschaft sind Angriffe auf Grossbritannien», schrieb Regierungschef Starmer auf X. Die Verantwortlichen würden zur Rechenschaft gezogen werden, kündigte der Labour-Politiker an.

Londons Bürgermeister Sadiq Khan schrieb, die jüdische Gemeinschaft in der britischen Hauptstadt sei zum Ziel einer Reihe von schockierenden antisemitischen Angriffen geworden. «Es darf absolut keinen Platz für Antisemitismus in der Gesellschaft geben.» Die Londoner Polizei habe ihre Präsenz in dem betroffenen Gebiet erhöht.

Khan dankte den Rettungskräften und einer Nachbarschaftsinitiative «für ihre rasche Reaktion auf diesen fürchterlichen Vorfall».