Zweistaatenlösung Nahost NGOs werben für die Genfer Initiative

Die Genfer Initiative wurde im Oktober 2003 von zwei ehemaligen Ministern – einem Israeli und einem Palästinenser – unter der Leitung des Schweizer Akademikers Alexis Keller unterzeichnet. Sie umfasste den Status von Jerusalem, die Räumung fast des gesamten Westjordanlandes von jüdischen Siedlerinnen und Siedlern und damit verbunden einen palästinensischen Staat, sowie die Entschädigung der palästinensischen Flüchtlinge. Das Besondere war auch, dass die israelische und palästinensische Zivilgesellschaft an der Initiative arbeitete. Der Friedensplan war jedoch nicht bindend.



Nach einer Evaluation reduzierte das EDA die finanzielle Unterstützung schrittweise ab 2009. Nach einer weiteren Evaluation wurde beschlossen, die Unterstützung per Ende 2023 einzustellen. Die Begründung: Die Initiative habe an Effektivität und Einfluss verloren. Zudem engagiere sich die Schweiz «Die Schweiz engagiert sich bereits in neuen, innovativen Dialog- und Friedensinitiativen, die mehr Wirkung versprechen.»



Die Trägerorganisation der Genfer Initiative besteht aus zwei getrennten israelischen und palästinensischen Komitees, die ihren Sitz in Tel Aviv und Ramallah haben.