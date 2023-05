Auto rast durch Kontrolltore in den Vatikan

Ein Auto raste durch ein Tor mit hoher Geschwindigkeit in den Vatikan.

Beim Zwischenfall wurden keine Menschen verletzt.

Die Fahrt endete auf spezielle Art und Weise.

Am Donnerstagabend ereignete sich ein ungewöhnlicher Zwischenfall im Vatikan. Ein Auto durchbrach mit hoher Geschwindigkeit ein Tor des kleinen Staates. Der Vorfall endete trotz Schussabgabe ohne Verletzte.

Durch das östliche Sant'Anna-Eingangstor raste ein Mann in seinem Auto in die Vatikanstadt. Beide Kontrolltore der Päpstlichen Schweizergarde und des Gendarmeriekorps des Vatikanstaats wurden überwunden, wie der Heilige Stuhl mitteilte. Zuvor wurde das Auto von der Schweizergarde abgewiesen, mit einem Manöver kehrte es zurück und raste schliesslich in den Vatikan.

Ein Schuss hätte das Auto stoppen sollen

Eine der vatikanischen Einsatzkräfte feuerte einen Schuss ab, um die Fahrt zu stoppen. Der Wagen wurde am linken vorderen Kotflügel getroffen, dennoch setzte der Mann setzte seine Fahrt fort. Im zentralen Hinterhof des Apostolischen Palastes stieg der Fahrer schliesslich unaufgefordert aus und wurde von den Einsatzkräften festgenommen.

Beim Lenker handelt es sich den Angaben zufolge um einen etwa 40-jährigen Mann, bei dem «psychophysische Veränderungen» festgestellt worden sind. Mittlerweile befindet sich der Fahrer in der vatikanischen Gendarmeriekaserne in Gewahrsam.