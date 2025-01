Dass das WEF heuer mit der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten zusammenfiel, habe für eine starke Präsenz von Donald Trump in den Diskussionen gesorgt, erklärte der WEF-Direktor Zwinggi. Die Live-Schaltung des Präsidenten am Donnerstag habe jedoch auch dessen Interesse am WEF gezeigt.

Zwinggi sei überzeugt, dass das Wirtschaftstreffen einen festen Platz in Trumps Agenda habe. «Wir werden sehen, ob er nächstes Jahr kommt.»

Mit Trump fehlten auch einige grosse Namen aus Europa. Dies habe jedoch mehr mit der Situation in Europa selbst zu tun und nichts mit dem WEF, sagte Zwinggi.