Indien wappnet sich für den Zyklon «Dana» – einen Tropensturm, der heute oder morgen an der indischen Ostküste auf Land treffen könnte.

In den Bundesstaaten Odisha und Westbengalen haben die Behörden Hunderttausende Menschen aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen.

Zwei Flughäfen in der Region haben vorübergehend den Betrieb eingestellt, unter anderem jener in der Grossstadt Kalkutta.

Auch Zugverbindungen wurden eingestellt, und Schulen sind geschlossen.

Der Tropensturm soll am späten Donnerstagabend oder Freitag mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 110 Kilometern pro Stunde auf Land treffen, warnen die Behörden. Die beiden grössten Flughäfen in der Region werden ab 18:00 Uhr Ortszeit geschlossen sein. Fischer sind angewiesen, nicht aufs Meer zu fahren.

Regen behindert Evakuierungen

In Odisha wurden nach Behördenangaben bereits 300'000 Menschen aus besonders gefährdeten Gebieten evakuiert, insgesamt ist eine Million Menschen aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. In Westbengalen werden die Evakuierungen durch starken Regen und Windböen behindert, berichtete die Zeitung «Times of India».

Zwischen April und November bilden sich im Golf von Bengalen oft Zyklone, die Zerstörung und Überflutung in Indien und Bangladesch mit sich bringen. Durch den Klimawandel steige die Zahl solcher heftigen Tropenstürme in der Region, sagen Experten.