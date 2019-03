Der schwere Tropensturm «Idai» hat im Zentrum Mosambiks Flüsse so dramatisch über die Ufer treten lassen, dass «Binnenmeere» entstanden sind. Das melden Helfer vor Ort.

Die Katastrophe betrifft laut Angaben des UNO-Nothilfebüros möglicherweise Millionen Menschen in Mosambik und den Nachbarländern Simbabwe und Malawi.

Meteorologen befürchten, dass es in der Region noch bis Donnerstag stark regnen wird.

Zwei grosse Flüsse hätten bereits «kilometerlange Binnenmeere» gebildet, warnte ein Sprecher des Welternährungsprogramms in Genf. Die Organisation will in Mosambik in Kürze bis zu 600'000 Menschen unterstützen.

In der besonders betroffenen Hafenstadt Beira und deren Umland sind Hunderttausende Menschen weiter ohne elektrischen Strom.

Die «massive Katastrophe» betreffe möglicherweise Millionen Menschen in Mosambik und den Nachbarländern Simbabwe und Malawi, sagte der Leiter des UNO-Nothilfebüros (Ocha), Jens Laerke. «Wir brauchen jede logistische Unterstützung, die wir bekommen können», sagte er.

Hunderttausende sind obdachlos

Ein Sprecher des Roten Kreuzes erklärte, Helfer vor Ort sprächen von Orten, die bis zu sechs Meter unter Wasser stünden. Die Organisation warnte, rund 400'000 Menschen könnten zeitweise obdachlos sein.

Glückskette hilft Mosambik Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Der Wirbelsturm «Idai» droht Zehntausende Menschen obdachlos zu machen. Zudem sind bereits Hunderte von Todesopfer zu beklagen. Neben Mosambik sind zudem Simbabwe und Malawi von den Auswirkungen des Zyklons betroffen. Zehntausende von Menschen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Hunderttausende Menschen benötigen Trinkwasser, Nahrungsmittel und medizinische Versorgung. Mittelfristig braucht es auch Mittel zum Wiederaufbau. Mehrere Partnerorganisationen der Glückskette, welche schon seit Jahren in Mosambik und den benachbarten Regionen aktiv sind, haben deshalb bereits Hilfsmassnahmen eingeleitet: Die Glückskette stellt sofort eine Million Franken aus ihrem Nothilfefonds zur Verfügung. Ausserdem ruft die Glückskette zu Spenden auf. Spenden können Sie auf das Postkonto 10-15000- 6, via TWINT und auf der Webseite www.glueckskette.ch, Link öffnet in einem neuen Fenster einbezahlt werden mit Vermerk «Mosambik».

Der Zyklon «Idai» mit der Stärke vier von fünf war in der Nacht zum Freitag mit Windböen von bis zu 160 Kilometern pro Stunde vom Indischen Ozean her nahe der mosambikanischen Grossstadt Beira auf Land getroffen.

Hohe Zahl an Todesopfer

Es folgten Sturmfluten und massive Überschwemmungen. Mosambiks Präsident Filipe Nyusi hatte am Montag gesagt, es könnte mindestens 1000 Todesopfer geben.

Mosambik wird immer wieder von schweren Wirbelstürmen getroffen. Der Zyklon «Favio» etwa hatte 2007 rund 130'000 Häuser beschädigt und Zehntausende Menschen zur Flucht gezwungen.

Und im Jahr 2000 waren infolge des Zyklons «Eline» knapp eine halbe Million Menschen obdachlos – rund 700 starben.