Die Zahl der Frauen, die in den OECD-Ländern einer bezahlten Arbeit nachgehen, ist leicht gestiegen. Das zeigt eine heute veröffentlichte Studie. Doch die Fortschritte beim Lohngefälle zwischen den Geschlechtern schreiten nur langsam voran.

Schweiz im «Women in Work Index» nur noch auf Platz 20

Frauen werden am Arbeitsplatz immer noch ungleich behandelt. Dies verdeutlicht eine globale Studie, die von der Wirtschaftsberatungsfirma PricewaterhouseCoopers International (PwC) anlässlich des Weltfrauentags veröffentlicht wurde.

Der «Women in Work Index» der PwC zeigt auf, wie hoch die Erwerbsbeteiligung bei Frauen in den OECD-Ländern 2021 war. Auf dem ersten Platz liegt Luxemburg, vor Neuseeland und Slowenien. Die Schweiz fällt von Platz 18 auf Platz 20 zurück.

Einer der Gründe dafür ist, dass, obwohl die Werte im Vergleich zu 2020 um 4 Prozentpunkte anstiegen, nur 30 Prozent Frauen in Geschäftsleitungen von Schweizer Unternehmen vertreten sind.

Langsamer Fortschritt bei Lohngefälle

Der Index zeigt auf, dass die Fortschritte beim Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen, dem sogenannten «Gender Pay Gap», ziemlich langsam vorankommen. In der Schweiz war diese Differenz 2021 bei 18.1 Prozent.

Der «Women in Work Index» Box aufklappen Box zuklappen Der Women in Work Index wurde in diesem Jahr zum zehnten Mal veröffentlicht. Er setzt sich aus fünf Indikatoren zusammen: das geschlechtsspezifische Lohngefälle, die Erwerbsquote von Frauen, die Kluft zwischen der Erwerbsquote von Männern und Frauen, die Arbeitslosenquote von Frauen und die Vollzeitbeschäftigungsquote von Frauen. Aus diesen Faktoren ergibt sich Rangliste.

Eine 20-jährige Frau, die heute in den Arbeitsmarkt eintritt, werde in ihrem gesamten Arbeitsleben keine Lohngleichheit erleben, erklärt Myriam Denk von PwC Schweiz. «Bei der Geschwindigkeit, mit der sich das geschlechtsspezifische Lohngefälle verringert, wird es mehr als ein halbes Jahrhundert dauern, bis die Lohnparität erreicht ist», sagt sie weiter.

Differenz bei gerechter Bezahlung

Der «Global Empowerment Index» von PwC hat zudem ergeben, dass zwischen den Geschlechtern eine erhebliche Differenz bezüglich Bedürfnissen am Arbeitsplatz besteht.

In der Studie wurden weltweit 22'000 berufstätige Frauen befragt. Im Allgemeinen waren Männern und Frauen dieselben drei Faktoren wichtig: Ein fairer Lohn, eine sinngebende Arbeit und ein Arbeitsplatz, an dem sie sich selbst sein können. Männer gaben deutlich häufiger an, von diesen Faktoren tatsächlich zu profitieren. Zwischen den Frauen, denen die Entlöhnung wichtig ist und denjenigen, die sich auch fair bezahlt fühlten, liegen 34 Prozent Unterschied.

Legende: Laut dem «Women in Work Index» ist die Zahl der Frauen, die in den OECD-Ländern einer bezahlten Arbeit nachgehen, leicht gestiegen. Im Bild: Frauen arbeiten in einer Tabakfabrik (2. März 2023). Keystone/EPA/Ernesto Mastrascusa

Die Frauen mit den höheren Werten fragen bei ihren Vorgesetzten eher um eine Gehaltserhöhung und eine Beförderung. Ebenfalls gaben sie häufiger an, zufriedener mit ihrer Arbeit zu sein.