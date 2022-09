Cloé Jans erklärt die Gemeindeanalyse, welche das Forschungsinstitut GfS vor der Abstimmung gemacht hat.

«Zum einen sieht man bereits in den Vor-Umfragen grosse Hinweise auf einen grossen Geschlechtergraben. Wir haben eine Gemeindeanalyse gemacht. Grundsätzlich variiert der Frauen- und Männeranteil auf Gemeindeebene nicht gross. Die Geschlechterverteilung in der Schweiz ist plus minus 50:50.

Dennoch kann es ganz kleine Unterschiede geben. Und wenn dann bei dieser schwach gestreuten Variable tatsächlich ein Zusammenhang mit dem Abstimmungsresultat zu finden ist, können wir davon ausgehen, dass auch in der Nachabstimmungsanalyse dieser Geschlechtergraben zum Tragen kommt.



Das letzte Mal, wo wir bisher bei dieser Gemeindeanalyse einen Zusammenhang zwischen Verteilung der Geschlechter in den Gemeinden und Abstimmungsresultat gesehen haben, war bei der Abstimmung zum Freihandelsabkommen in Indonesien. Das Interessante ist, dass wir in der Nachabstimmungsanalyse, wo das Geschlechterverhalten an der Urne analysiert wird, bei dieser Abstimmung einer der grössten Geschlechtergräben überhaupt gesehen haben. Wenn wir diesen Hinweis haben, dass der Zusammenhang auf der Gemeindeebene stärker ist als beim Freihandelsabkommen, ist das schon ein starker Zeiger in die Richtung, dass der Geschlechtergraben sehr gross gewesen sein wird.»