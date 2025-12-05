Der Streaming-Riese Netflix übernimmt das Hollywood-Urgestein Warner Bros.

Die Übernahme soll Netflix fast 83 Milliarden Dollar kosten, wie die beiden US-Unternehmen in einer gemeinsamen Erklärung mitteilten.

Das Geschäft dürfte allerdings auf eine strenge Prüfung der Kartellbehörden nicht nur in den USA treffen.

Netflix ist der weltweit grösste Streaminganbieter.

«Unsere Mission war es schon immer, die Welt zu unterhalten», sagte Netflix-Co-Chef Ted Sarandos einer Mitteilung zufolge. Mit Warner Bros' «unglaublicher Bibliothek an Serien und Filmen» könne Netflix das noch besser erreichen. «Die heutige Ankündigung vereint zwei der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Storytelling, um noch mehr Menschen die Unterhaltung zu bieten, die sie am liebsten sehen», sagte David Zaslav, Präsident und CEO von Warner Bros. Discovery.

Legende: Zudem sichert sich Netflix die Rechte an Serien wie «Game of Thrones», «Friends» oder «The Big Bang Theory», sowie zum Beispiel den Harry Potter-Filmen. REUTERS/Mike Blake

Medien hatten zuvor berichtet, dass der Streaminganbieter zu einer Gruppe von Unternehmen gehöre, die Angebote für die Übernahme von Warner Bros abgegeben hätten. Zu Warner Bros Discover gehören neben den berühmten Filmstudios auch der Streamingdienst HBO und der Nachrichtensender CNN.

James Cameron: Übernahme wäre «Katastrophe»

Der Konzern hatte ursprünglich eine Aufspaltung anvisiert: ein Unternehmen für Streaming sowie die Film- und Serienproduktion und eines für klassisches Fernsehen. Laut Medienberichten ist Netflix nur am Produktions- und Streaming-Geschäft interessiert. Die Fernsehsender sollen in eine eigenständige Firma abgespalten werden.

Netflix holt sich mit dem Zukauf unter anderem Batman und Superman sowie zahlreiche HBO-Serien von «Game of Thrones» bis «Die Sopranos» ins Haus. Zugleich wäre der Dienst dann auch im Kino-Geschäft aktiv – bisher lehnte Netflix es stets ab, seine Filme gross in Kinos zu bringen und konzentrierte sich lieber aufs Streaming.

Führende Hollywood-Vertreter sehen die Übernahme von Warner Bros kritisch, da sie befürchten, dass Netflix das Kino-Geschäft weitgehend einschränken würde. Der Star-Regisseur James Cameron, sagte kürzlich, eine Übernahme von Warner Bros durch Netflix wäre «eine Katastrophe».