Der Medienriese Warner Bros. Discovery hat nach eigenen Angaben mehrere Übernahmeinteressenten und prüft einen Verkauf.

Es gebe Anwärter sowohl für das gesamte Unternehmen als auch nur für das Warner-Hollywood-Studio, teilte der Konzern mit.

Namen möglicher Käufer nannte er nicht.

Das Unternehmen hatte bereits Schritte zur Abtrennung der klassischen TV-Sender vom Film- und Streaming-Geschäft bis Mitte 2026 eingeleitet. Diese werden nun zwar weiter vorangetrieben. Sie seien aber nur noch eine der Optionen, heisst es von Konzernseite.

Legende: Zu Warner Bros. gehört auch CNN. Keystone/Sebastien Nogier

Medienberichten zufolge hatte der Filmproduzent David Ellison, der vor kurzem den Konkurrenten Paramount übernahm, Interesse am Warner-Konzern bekundet. Das hatte den Fokus auf die Zukunft von CNN gelenkt, das auch zu Warner Bros. gehört. Der Vater von David Ellison ist Larry Ellison, milliardenschwerer Mitgründer des Software-Konzerns Oracle und ein Unterstützer von US-Präsident Donald Trump.

CNN steht Trump kritisch gegenüber. Schon Paramount wurde massgeblich mit dem Geld von Ellison Senior gekauft, und er würde Medienberichten zufolge auch eine Übernahme von Warner finanzieren.