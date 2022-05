Aarau

Bei den Wahlen in den Einwohnerrat müssen die Bürgerlichen eine Niederlage einstecken. FDP 9 Sitze (-2), SVP 7 Sitze (-3) und Die Mitte 2 Sitze (-1) verlieren Mandate. Dagegen können Grüne (neu 8 Sitze) und GLP (neu 5 Sitze) jeweils 3 Sitze gewinnen. SP (14), Pro Aarau (3) und EVP (2) können ihre Sitzzahl halten. Hier finden Sie eine Übersicht zu den Einwohnerratswahlen.

Unbestritten war in Aarau die Abstimmung zum Budget. Dieses wird mit 7487 zu 1306 Stimmen angenommen.

Auenstein

In der Gemeinde im Bezirk Brugg wurde Reto Porta erneut als Gemeindeammann gewählt. Er war einziger Kandidat und erhielt 553 von 573 gültigen Stimmen. Neuer Vizeammann ist der bisherige Gemeinderat Pascal Jordi.

Brugg

Im Einwohnerrat der Stadt Brugg gibt es nur wenige Veränderungen. Grösste Partei bleibt die FDP (12 Sitze, -1) vor der SP (10 Sitze, unverändert) und SVP (9 Sitze, unverändert). Die Grünen kommen neu auf 7 Sitze (+1), Die Mitte 5 Sitze (-1), GLP 4 Sitze (+1) und EVP 3 Sitze (unverändert). Hier finden Sie eine Übersicht zu den Einwohnerratswahlen.

Unbestritten war die Abstimmung zum Budget. Dieses wurde mit 4149 Stimmen zu 357 Stimmen angenommen.

Buchs

Im Einwohnerrat von Buchs ist die GLP die grosse Gewinnerin. Sie kommt auf 4 Sitze (+3). Sonst bleiben die Verhältnisse relativ stabil: SP & Grüne erhalten 10 Sitze (unverändert), SVP 9 (-1), FDP 8 (unverändert) und Die Mitte 4 (unverändert). Die Liste von Reto Fischer verlor ihre beiden Sitze. Hier finden Sie die Details zu den Einwohnerratswahlen.

Neuer Vizeammann von Buchs ist Anton Kleiber (FDP). Er erhielt 909 Stimmen und damit bloss 13 Stimmen mehr als Joel Blunier (EVP). Ausserdem wurde in Buchs dem Budget zugestimmt, mit 1954 zu 315 Stimmen.

Fahrwangen

Der Gemeinderat von Fahrwangen ist komplett. Im zweiten Wahlgang schafft der parteilose Mario Stirnimann mit 396 Stimmen die Wahl. Sein Konkurrent Jörg Ackermann (parteilos) erhielt 122 Stimmen.

Hendschiken

Der Kindergarten und die Primarschule von Hendschiken können nun doch dem Verbund «Schule am Maiengrün» beitreten. Die Stimmbevölkerung korrigierte in einer Referendumsabstimmung einen Beschluss der Gemeindeversammlung, mit 258 zu 214 Stimmen. Im Verbund «Schule am Maiengrün» sind bereits die Schulen von Dottikon und Hägglingen organisiert.

Klingnau

In der Stadt Klingnau gibt es keine neuen Sportplätze für Fussballer, Reiterinnen, Bogenschützen und Hundehalterinnen. Ein entsprechender Kredit über 5.9 Millionen Franken wurde heute vom Stimmvolk verworfen, mit 534 Ja-Stimmen gegen 873 Nein-Stimmen.

Abgewählt wurde in Klingnau die bisherige Frau Vizeammann. Elvira Mrose (FDP) erhielt 610 Stimmen und damit neun Stimmen weniger als Uwe Schewe (SVP).

Lengnau

Der Gemeinderat von Lengnau ist noch nicht komplett. Im ersten Wahlgang verpassten alle Kandidierenden das absolute Mehr. Stimmen erhielten David Burgherr (SP, 398 Stimmen), Werner Jetzer (SVP, 279 Stimmen) und Patric Suter (parteilos, 235 Stimmen). Lukas Müller (Die Mitte) erhielt 108 Stimmen, obwohl er seine Kandidatur zurückgezogen hatte.

Lenzburg

Im Einwohnerrat legen die grünen Parteien zu. Die GLP kommt neu auf 6 Sitze (+2) und die Grünen auf 4 (+2). Sitze verlieren dagegen SVP (7 Sitze, -2), SP (9 Sitze, -1) und EVP (1 Sitz, -1). Unverändert bleiben FDP (9 Sitze) und Die Mitte (4 Sitze). Hier finden Sie die eine Übersicht zu den Einwohnerratswahlen.

Legende: Die Grünliberalen gewinnen im Einwohnerrat in Lenzburg zwei Sitze dazu und kommen nun auf 6 Sitze. SRF

Die Lenzburgerinnen und Lenzburger haben ausserdem dem Budget fürs nächste Jahr zugestimmt. Die Vorlage war unbestritten. Der Ja-Stimmen-Anteil lag bei 89 Prozent.

Mellingen

Die Kleinstadt wird neu von zwei Frauen regiert. Das Stimmvolk wählte die bisherige Gemeinderätin Györgyi Schaeffer (parteilos) zur Frau Stadtammann. Sie holte 837 Stimmen. Ihr Herausforderer Martin Huber, neu im Gemeinderat und ebenfalls parteilos, machte 661 Stimmen. Neue Frau Vizeammann ist die Gemeinderätin Evelyne Wernli (neu, Die Mitte). Der bisherige Gemeinderat Beat Gomes unterlag mit 658 Stimmen.

Das Stimmvolk hat somit eine Art salomonische Wahl gefällt. Mit Schaeffer wählte es eine Gemeinderätin zur Frau Ammann, die zusammen mit Beat Gomes als Gegenspielerin des bisherigen Führungsduos Bruno Gretener (Ammann, FDP) und René Furter (Vizeammann, SVP) gilt. Gretener und Furter traten im September nicht mehr zur Wiederwahl an, weil ihrer Ansicht nach die Zusammenarbeit mit Schaeffer und Gomes nicht mehr möglich sei. Neu kandidierten für den Gemeinderat Martin Huber und Evelyne Wernli, die im Wahlkampf als Gespann auftraten und die bisherigen Positionen von Gretener und Furter einnehmen wollten. Das Stimmvolk hat nun aus einem Lager die Frau Gemeindeammann gewählt und aus dem anderen die Frau Vizeammann.

Neuenhof

Überraschung in der Ostaargauer Gemeinde: der parteilose Felix Mehmann komplettiert den Gemeinderat. Er schafft die Wahl im zweiten Wahlgang mit 757 Stimmen. Sein Konkurrent Mohaya Devay (Grüne) erhielt 530 Stimmen. Felix Mehmann hatte sich erst in letzter Minute zur Wahl angemeldet.

Oberentfelden

Das Oberstufenschulhaus der Gemeinden Ober- und Unterentfelden kann saniert und vergrössert werden. Die Stimmbevölkerung stimmt dem 23-Millionen-Franken-Kredit deutlich zu, mit 3327 Ja-Stimmen zu 902 Nein-Stimmen.

Oberrüti

Thomas Schwarzentruber (Rüter Wahlkomitee) ist neuer Gemeinderat der Freiämter Gemeinde. Er setze sich mit 283 Stimmen deutlich gegen Hai Le Van (GLP, 184 Stimmen) und Marco Graf (freie Wähler, 95 Stimmen) durch.

Oeschgen

Marco Cafaro ist neuer Vizeammann der Fricktaler Gemeinde. Er erhielt 248 von 316 gültigen Stimmen.

Reinach

In der Gemeinde mit knapp 9000 Einwohnern schafft Julius Giger (parteilos) die Wahl zum Gemeindeammann. Giger erhielt 951 Stimmen und damit 15 Stimmen mehr als Vizeammann Bruno Rudolf (SVP, 936 Stimmen). Die Wahl von Julius Giger überrascht, da er als früheres SP-Mitglied eher links politisiert und Reinach bürgerlich geprägt ist. Ausserdem ist Giger erst seit drei Jahren im Gemeinderat, während sein Konkurrent sogar im Kantonsparlament sitzt. Giger wird Nachfolger von Martin Heiz (FDP), der während 34 Jahren Gemeindeammann war.

Schöftland

Der bisherige Vizeammann Thomas Buchschacher (FDP) ist neuer Gemeindeammann von Schöftland. Er erhielt 1109 Stimmen und damit fast doppelt so viele Stimmen wie seine Konkurrentin Anja Gestmann (SP, 678 Stimmen). Thomas Buchschacher wird damit Nachfolger von Rolf Buchser (FDP). Dieser war am 26. September nicht mehr in den Gemeinderat gewählt worden und trat danach per sofort als Gemeindeammann zurück. Hintergrund ist ein Streit um ein neues Bahndepot auf dem Gebiet Hegmatte.

Die Wahl zum Vizeammann geschafft hat Depot-Gegner Andres Wälty (parteilos, 968 Stimmen). Nicht gewählt wurde Gertrud Müller (SVP, 810 Stimmen).

Unterentfelden

Lilian Däster (FDP) wird neue Frau Vizeammann. Sie erhielt 811 Stimmen und setze sich damit deutlich gegen Marion Fischer (GLP, 593 Stimmen) durch.

Villnachern

In der Gemeinde im Bezirk Brugg braucht es für den freien Sitz im Gemeinderat einen zweiten Wahlgang. Heute erreichte keiner der Kandidaten das absolute Mehr. Am meisten Stimmen erhielt Claudio Schaad (parteilos, 283 Stimmen) vor Donat Gubler (SVP, 231 Stimmen) und Friedrich Schweizer (parteilos, 99 Stimmen).

Wettingen

In der zweitgrössten Aargauer Gemeinde bleibt Roland Kuster (Die Mitte) Gemeindeammann. Er setzte sich im zweiten Wahlgang gegen Andrea Bova (parteilos) durch. Kuster erhielt 3840 Stimmen, Bova 2539 Stimmen. 601 Stimmen wurden leer eingelegt. Andrea Bova war im September neu in den Gemeinderat gewählt worden. Unterdessen erkrankte er allerdings schwer und zog sich aus der Politik zurück. Eine allfällige Wahl als Gemeindeammann hätte er nicht angenommen.

Ein klares Ergebnis gab es bei der Abstimmung zum Budget. Dieses wurde mit 6742 zu 754 Stimmen angenommen.

Widen

In der Gemeinde am Mutschellen schafft Christian Moser (parteilos) den Sprung in den Gemeinderat. Er erhält 658 Stimmen und verweist damit Urs Humbel (FDP, 415 Stimmen) und Barbara Moser (parteilos, 370 Stimmen) auf die weiteren Plätze.

Windisch

Im Einwohnerrat gibt es erhebliche Verschiebungen. Die SP ist die grosse Verliererin, bleibt aber mit 12 Sitzen (-6) grösste Partei. Die FDP holt 8 Sitze (+1), die SVP 6 Sitze (-1), Die Mitte 3 Sitze (-2) und die EVP 3 Sitze (unverändert). Grosse Gewinner sind die Grünen und die Grünliberalen. Beide Parteien traten neu zur Wahl an und holten auf Anhieb 5 Sitze (Grüne) bzw. 3 Sitze (GLP). Hier finden Sie die eine Übersicht zu den Einwohnerratswahlen.

Wohlen

Im Einwohnerrat der Freiämter Zentrumsgemeinde kommt es zu einigen Sitzverschiebungen. Gewinnerinnen sind GLP und Die Mitte. Die Grünliberalen verdoppeln ihre Sitzzahl auf 6 Sitze (+3), Die Mitte kommt auf 4 Sitze (+1). Dies auf Kosten von SVP (10 Sitze, -1), SP (6 Sitze, -1) und FDP (4 Sitze, -2). Grüne (3), Dorfteil Anglikon (2) und EVP (1) halten ihre Sitzzahl. Hier finden Sie die eine Übersicht zu den Einwohnerratswahlen.

Bei der Wahl zum Vizeammann kommt es zu einem Fotofinish. Thomas Burkard (Grüne) gewinnt die Wahl mit nur einer Stimme Vorsprung auf den bisherigen Roland Vogt (SVP). Thomas Burkard erhielt 1917 Stimmen, Roland Vogt 1916 Stimmen.

Zofingen

Die Grüne Christiane Guyer ist neue Frau Stadtammann von Zofingen. Guyer schaffte die Wahl deutlich mit 2849 Stimmen. Ihr Konkurrent Peter Siegrist (parteilos) kam bloss auf 1735 Stimmen. Christiane Guyer wird nun Nachfolgerin von Hansruedi Hottiger, der nach 15 Jahren als Stadtammann von Zofingen nicht mehr antrat. Mit Christiane Guyer ist das Amt des Stadtammanns zum ersten Mal in der Geschichte nicht in bürgerlichen Händen.

Legende: Christiane Guyer ist neue Frau Stadtammann von Zofingen. Sie wurde im ganzen Kanton im letzten Jahr als Regierungsratskandidatin bekannt. zvg

Ebenfalls noch nicht entschieden war nach dem ersten Wahlgang das Rennen um den Vizestadtammann. Die Wahl schaffte im zweiten Wahlgang Andreas Rüegger (FDP, 2480 Stimmen). Rahela Syed (SP) muss sich mit 2156 Stimmen knapp geschlagen geben.