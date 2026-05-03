Shakira hat mit einem kostenlosen Konzert in Rio de Janeiro ein Millionenpublikum begeistert.

Die Kolumbianerin trat am Samstagabend am Strand von Copacabana vor rund zwei Millionen Menschen auf, wie die Stadtverwaltung mitteilte.

«Ich werde diesen Auftritt nie wieder vergessen», sagte Shakira am Ende der zweieinhalbstündigen Show. Das Konzert in Rio war als das grösste ihrer Karriere angekündigt worden.

Sie trat dabei mit einer Reihe ihrer grössten Hits auf. Dazu gehören «Waka Waka» und «Whenever, Wherever». Auch Songs wie «Hips Don’t Lie», «La Tortura», und «She Wolf» gehörten zur Setlist und sorgten für ausgelassene Stimmung unter den Fans.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 5. Die Künstlerin tanzt ausgelassen. Bildquelle: Reuters/Ricardo Moraes. 1 / 5 Legende: Die Künstlerin tanzt ausgelassen. Reuters/Ricardo Moraes

Bild 2 von 5. Shakira ist auch in der Menge nicht zu übersehen. Bildquelle: Reuters/Pilar Oliver. 2 / 5 Legende: Shakira ist auch in der Menge nicht zu übersehen. Reuters/Pilar Oliver

Bild 3 von 5. Flankiert wird sie von brasilianischen Musikerinnen und Musikern. Bildquelle: Reuters/Ricardo Moraes. 3 / 5 Legende: Flankiert wird sie von brasilianischen Musikerinnen und Musikern. Reuters/Ricardo Moraes

Bild 4 von 5. Die Fans feiern frenetisch. Bildquelle: Reuters/Pilar Olivares. 4 / 5 Legende: Die Fans feiern frenetisch. Reuters/Pilar Olivares

Bild 5 von 5. Im Hintergrund eine Hochhäuserzeile von Rio. Bildquelle: Reuters/Pilar Oliver. 5 / 5 Legende: Im Hintergrund eine Hochhäuserzeile von Rio. Reuters/Pilar Oliver Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Das Konzert gehörte zu der Reihe «Todo Mundo no Rio» (Alle Welt in Rio), mit der die Stadtverwaltung internationale Stars in die Küstenmetropole holt. Schon im Vorfeld hatte Shakira ihre Verbindung zu Brasilien betont.

Für den Auftritt wurde die Bühne auf 1500 Quadratmeter erweitert und war damit grösser als bei früheren Shows. Die Vorbereitung wurde jedoch von einem Unfall überschattet: Ein Arbeiter wurde beim Aufbau vor ein paar Tagen zwischen zwei Hebebühnen eingeklemmt und starb später im Spital.