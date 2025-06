Nach Bergsturz in Blatten

Nach dem Bergsturz in Blatten ist die Armee mit Booten und einer Schwimmplattform auf dem «Blatten-See» im Einsatz.

Ziel ist, Schwemmholz und Trümmer zu bergen. Dies um zu verhindern, dass der Ablauf des Sees verstopft.

Auch persönliche Gegenstände der Blattnerinnen und Blattern könnten geborgen werden.

Rund 20 Armeeangehörige sind daran, mit Pontonierbooten, Seilwinden und einer schwimmenden Plattform Trümmer aus dem neu gebildeten See in Blatten zu bergen. Erneute Überflutungen sollen so vermieden werden.

Legende: Mit Pontonierbooten ist die Armee daran, Trümmer aus dem Blattensee zu bergen. Keystone/Jean-Christophe Bott

Für Divisionär Raynald Droz ist es ein besonders emotionaler Einsatz, wie er im SRF-Interview sagt: «Das ist ein Mix von Holz, Fenstern, Möbeln – und auch emotional sehr belastend. Wenn wir persönliche Sachen finden, sammeln wir die und geben sie an die Gemeinde zurück, damit sie zu ihren Besitzern gelangen.»

Legende: Häuser versinken im Blatten-See. ZVG/VBS

Für Droz ist die Solidarität wichtig: «Kameraden sowie der Gemeindepräsident, der Berufsmilitär ist – alle sind Teile unserer grossen Familie, der Familie Schweiz.»

Viel technisches Geschick nötig

Der Einsatz erfordert technisches Geschick und Sensibilität: «Wir arbeiten mit einer schwimmenden Plattform und einer Maschine, die das Holz aus dem Wasser nimmt.»

Legende: Pontonierboote wurden per Helikopter eingeflogen. ZVG/VBS

Pontonierboote wurden per Superpuma-Helikopter eingeflogen. Unterstützt wird das Team von Zivilschutz und Gemeinde. Sicherheit habe höchste Priorität: «Es gibt ein System, das sicherstellt, dass wir in der sicheren Zone bleiben, falls Steine oder anderes Material vom Berg herunterkommt», erklärt Droz.

Der Armeeeinsatz ist vorerst bis zum 26. Juni befristet.

So sieht Blatten zehn Tage nach dem Bergsturz aus