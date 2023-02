Die Oscars setzen in diesem Jahr auf einen Krisenstab

Im vergangenen Jahr kam es bei den Oscars mit einem «Ohrfeigen-Vorfall» zum Eklat

Ähnliche Szenen sollen sich bei der diesjährigen Ausgabe der wichtigsten Filmpreisverleihung der Welt nicht wiederholen.

Darum haben die Veranstalter nun ein «Krisen-Team» zusammengestellt.

06:04 Video Aus dem Archiv: Will Smith sorgt für Eklat an den Oscars Aus Gesichter & Geschichten vom 28.03.2022. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 4 Sekunden.

«Wir haben ein ganzes Krisen-Team, etwas, was wir noch nie hatten, und viele Pläne aufgestellt», erklärt Bill Kramer, Geschäftsführer der Oscar-Akademie, dem «Time»-Magazin. «Wir sind viele Szenarien durchgegangen. Es ist also unsere Hoffnung, dass wir auf alles vorbereitet sind, was wir jetzt noch nicht vorhersehen können, aber dass wir uns darauf vorbereiten, falls es doch passiert.»

Bei der Gala im vergangenen Jahr hatte Schauspieler Will Smith dem Komiker Chris Rock auf der Bühne eine Ohrfeige verpasst, nachdem dieser einen Witz über Smiths Ehefrau Jada Pinkett gemacht hatte. Smith entschuldigte sich später. Er wurde für zehn Jahre von Veranstaltungen der Filmakademie, darunter auch Oscar-Verleihungen, ausgeschlossen. Die diesjährige Verleihung der Academy Awards ist für den 12. März geplant.