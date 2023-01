«Everything Everywhere All at Once» führt die Oscarnominierungen an, aber auch ein deutscher Film ist Spitzenkandidat. Die wichtigsten Nominierungen im Überblick.

Ganze elf Nominierungen gibt es für den letztjährigen Überraschungserfolg «Everything Everywhere All at Once». Das deutsche Antikriegsdrama «Im Westen nichts Neues» von Regisseur Edward Berger ist für neun Oscars nominiert.

04:10 Video «Everything Everywhere All at Once» – eine Erfolgsgeschichte Aus 10 vor 10 vom 16.06.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 10 Sekunden.

Colin Farrell kann in seiner Hauptrolle in «Banshees of Inisherin» auf einen Oscar hoffen, wobei der irische Film mit acht Nominierungen auch zu den Meistnominierten zählt.

Fortsetzungen können punkten

Zum ersten Mal sind auch zwei Filmfortsetzungen mit im Rennen um den Oscar für den «besten Film»: James Camerons «Avatar: The Way of Water» und das Sequel zum Kult-Klassiker «Top Gun: Maverick».

Nominiert für «Beste Hauptdarstellerin», «Bester Hauptdarsteller»

1 / 10 Legende: Cate Blanchett, nominiert für ihre Rolle in «Tár». Jeff Spicer/Getty Images 2 / 10 Legende: Ana de Armas, nominiert für ihre Rolle in «Blonde». Juan Naharro Gimenez / Getty Images 3 / 10 Legende: Andrea Riseborough, nominiert für ihre Rolle in «To Leslie». Jason Mendez / Getty Images 4 / 10 Legende: Michelle Williams, nominiert für ihre Rolle in «The Fabelmans». Axelle Bauer Griffin / Getty Images 5 / 10 Legende: Michelle Yeoh, nominirt für ihre Rolle in «Everything Everywhere All at Once». Rich Fury / Getty Images 6 / 10 Legende: Colin Farrell, nominiert für seine Rolle in «Banshees of Inisherin». Pascal Le Segretain / Getty Images 7 / 10 Legende: Austin Butler, nominiert für seine Rolle in «Elvis». Lia Toby / Getty Images 8 / 10 Legende: Brandon Fraser, nominiert für seine Rolle in «The Whale». Daniel Zuchnik / Getty Images 9 / 10 Legende: Bill Nighy, nominiert für seine Rolle in «Living». Michael Kovac / Getty Images 10 / 10 Legende: Paul Mescal, nominiert für seine Rolle in «Aftersun». Euan Cherry / Getty Images

In anderen Kategorien können die Fortsetzungen «Black Panther: Wakanda Forever» (Beste Nebendarstellerin) sowie «Glass Onion: A Knives Out Mystery» (Best Adapted Screenplay) auf einen Oscar hoffen.

Was auch auffällt: In der Kategorie «Beste Regie» ist dieses Jahr keine Frau nominiert.