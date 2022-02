Auf Sizilien ist der Vulkan Ätna wieder ausgebrochen.

Am Donnerstagabend spuckte der Vulkan Lavafontänen.

Über dem Vulkan steht eine Rauchsäule bis auf rund 10'000 Meter Höhe.

Am Donnerstagabend hat der grösste aktive Vulkan in Europa Lavafontänen ausgestossen, sogenannte «vulkanische Gewitter». Dabei sind Blitze in den Aschewolken sichtbar. Beim jüngsten, besonders starken Ausbruch des Ätna waren eindrückliche Blitze über dem Himmel im Osten Siziliens sichtbar.

Ein Vulkanexperte des Nationalen Instituts für Geophysik und Vulkanologie (INGV) sagte, dass solche vulkanische Stürme zwar selten sind, aber bei besonders heftigen Eruptionen und bei Vulkanen in Meeresnähe auftreten können. Solche Blitze wurden am Ätna 2021 und davor 2015 beobachtet. Die Eruption kurz vor Mitternacht am Donnerstagabend hat keine Schäden verursacht.

1 / 4 Legende: Der Ätna-Ausbruch vom Donnerstag sorgte für spektakuläre Bilder. Reuters 2 / 4 Legende: Dabei stieg auch eine rund 8000 Meter hohe Rauchsäule in den Himmel. Reuters 3 / 4 Legende: Der Vulkan ist in den letzten Jahren regelmässig ausgebrochen. Bisher kam es nur zu kleineren Schäden. Reuters 4 / 4 Legende: Vor allem die Asche sorgt immer wieder für Ärger und Schäden. Keystone

Drei Ströme glühendes Lavagestein flossen einige hundert Meter am Hang des Vulkans hinab. Über dem Vulkan steht eine Rauchsäule bis auf rund 8000 bis 10'000 Metern über Meer.

Am Freitagmorgen trat aus dem Vulkan auf der Mittelmeerinsel keine Lava mehr aus. Trotz der Aschewolke über dem Vulkankrater wurde der Betrieb auf dem internationalen Flughafen von Catania am Fusse des Ätnas nicht beeinträchtigt.

Im vergangenen Jahr war es zu mehreren Ausbrüchen des Vulkans gekommen. Vor allem die Asche sorgte in den umliegenden Dörfern und Städten für Ärger und kleinere Schäden. Teilweise musste der Flugverkehr nach Sizilien unterbrochen werden.