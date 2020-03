Nach ihrem Lizentiat in Psychologie an der Universität Bern im Jahr 2006 promovierte Petra Schmid 2009 in Arbeitspsychologie am Institut für Arbeits- und Organisationspsychologie der Universität Neuenburg. Zurzeit ist sie Assistenzprofessorin an der ETH Zürich im Departement Management, Technologie und Ökonomie.