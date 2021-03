Zurzeit kursieren verschiedene Mails, in denen fragwürdige Anbieter Coronatests verkaufen wollen. Das ist verboten.

Coronatest per Mausklick

Aktuell kursieren Mails, in denen unterschiedliche Coronatests zum Verkauf angeboten werden. Selbsttests mittels «Lolly» oder Schnelltests in 100er-Packungen. Das Schweizer Heilmittelinstitut Swissmedic warnt: «Diese Tests sind uns nicht bekannt», sagt Michel Pürro, Leiter der Abteilung Marktkontrolle Medizinprodukte bei Swissmedic.

Er könne aber sagen, dass diese Tests sicher keine Selbsttests seien, sondern von Fachleuten durchgeführt werden müssten. Ausserdem seien diese Tests «auf der Liste des BAG nicht aufgeführt und dürfen nicht zur Anwendung kommen.»

Bild 1 / 3 Legende: Solche Angebote per Mails werden im Moment fleissig verschickt. zvg Bild 2 / 3 Legende: In unserem Beispiel wird dieses Testprodukt angepriesen. zvg Bild 3 / 3 Legende: und die Anwendungsanleitung wird auch gerade zugestellt. zvg

Verkauf von Selbsttests nur durch Apotheken

Der Verkauf von Corona-Selbsttests ist ab dem 7. April erlaubt in der Schwiz. Diese Tests wird man vorerst nur über Apothken beziehen können.

Swissmedic empfiehlt, entsprechende E-Mails mit Angeboten für Coronatests von anderen Anbietern zu löschen und nicht zu beachten, insbesondere, wenn sie aus dem Ausland stammen. «Jedes Land hat seine spezifischen Regeln in Bezug auf das Testen». Sollte es sich um einen Schweizer Anbieter handeln, bittet Swissmedic um eine Meldung. So könne man prüfen, ob allenfalls Massnahmen eingeleitet werden müssen.

Corona-Tests im Überblick

Grundsätzlich gibt es in der Schweiz zwei unterschiedliche Tests: Den PCR-Test und den Antigen-Schnelltest.

PCR-Test: Dieser Test wird über einen Nasen-Rachen-Abstrich oder eine Speichelentnahme durchgeführt. Die Analyse der Probe erfolgt durch ein Labor, das Resultat liegt in der Regel innert 24 Stunden vor.

Dieser Test wird über einen Nasen-Rachen-Abstrich oder eine Speichelentnahme durchgeführt. Die Analyse der Probe erfolgt durch ein Labor, das Resultat liegt in der Regel innert 24 Stunden vor. Antigen-Schnelltest: Dieser Test wird über einen Nasen-Rachen-Abstrich durchgeführt. Er kann nicht über eine Speichelprobe erfolgen. Das Resultat liegt innert 15 bis 20 Minuten vor.

Wichtig: Alle Tests sind gratis! Für präventive Tests ohne Symptome wird in der Regel der Antigen-Schnelltest durchgeführt. Dies laut BAG, um die Labors nicht zu überlasten. Deshalb gilt: Wer sich vorbeugend testen lassen möchte, meldet sich in der Apotheke oder im Testzentrum für einen Schnelltest an.