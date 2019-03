Max Uthoff zeigt an den Oltner Kabarett-Tagen erstmals sein Programm «Moskauer Hunde».

Der Deutsche Max Uthoff wird mit dem Schweizer Kabarett-Preis Cornichon ausgezeichnet.

Der gebürtige Münchner gehöre zu den angesagtesten Satirikern unserer Zeit, heisst es in einer Mitteilung der Oltner Kabarett-Tage.

Der Preis wird Uthoff am 15. Mai zum Auftakt der 32. Oltner Kabarett-Tage überreicht. Dort tritt er am 16. Mai auch auf. Der 51-Jährige sei klar, direkt, fordernd und eindringlich, oft unerbittlich, heisst es in der Begründung zur Auszeichnung.

Bei seinem Auftritt in Olten zeigt Uthoff erstmals sein Programm «Moskauer Hunde». Dies sei kein gemütlicher Unterhaltungsabend, aber trotzdem sehr unterhaltsam, umschreiben die Organisatoren der Kabarett-Tage den Auftritt. Uthoff halte der Welt und der Konsumgesellschaft knallhart den Spiegel vor.

Schwerpunkt «Österreich»

Die 32. Oltner Kabarett-Tage finden zwischen dem 15. und 25. Mai statt. Mit «Österreich» hat das Satire-Festival erstmals einen Schwerpunkt. Elf Künstlerinnen und Künstler vertreten unser östliches Nachbarland.

Weitere Kabarettisten und Kabarettistinnen aus der Schweiz und Deutschland sorgen während zehn Tagen in Olten für einen veritablen Dreiländer-Satiregipfel. Im Rahmen der Kabarett-Tage findet auch das Finale des mit 10'000 Franken dotierten Nachwuchswettbewerbes «Oltner Kabarett-Casting» statt.