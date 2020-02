Ältere Sonos-Geräte erhalten ab Mai 2020 keine Updates mehr. Darüber informierte der Musiksystem-Hersteller betroffene Kunden Mitte Januar per Mail. Wenn solche Geräte in einem System eingebunden sind, würden auch weitere, neuere Komponenten ab dann keine Updates mehr erhalten. Das werde künftig die «Gesamtfunktionalität» beeinträchtigen, schrieb das Unternehmen.

Die Lösung gemäss Sonos: Mit einem Rabatt von 30 Prozent können neue Geräte gekauft werden. In diesem Fall wird das alte Gerät jedoch deaktiviert und muss entsorgt werden. Wer das Mail liest, hat den Eindruck, es bliebe Kunden nichts übrig, als in neue Geräte zu investieren und ältere, noch funktionstüchtige Komponenten als Elektroschrott zu entsorgen.

Informationen des Herstellers Sonos Diese Sonos-Produkte sind betroffen , Link öffnet in einem neuen Fenster

Mehrere Sonos-Kunden haben sich beim SRF-Konsumentenmagazin «Espresso» gemeldet. Sie haben jeweils tausende Franken in ihr Musiksystem investiert und schütteln ob der Mitteilung von Sonos den Kopf. In Zeiten, in denen der Umweltschutz so wichtig sei, sei es unverständlich, funktionierende Lautsprecher im Elektroschrott zu entsorgen, so der Tenor.

«Willkür der Hersteller»

Ein Sonos-Kunde war schon einmal von einem «Update» negativ betroffen: Er kann seither lokal auf Apple-Geräten gespeichtere Kinder-Märli nicht mehr auf Sonos-Geräten abspielen – notgedrungen hat er für die Kinder wieder einen CD-Player gekauft. Nach dem Mail von Sonos sei ihm bewusst geworden, dass man als Kunde immer mehr von der Willkür der Hersteller abhängig sei, ob, wie und wie lange die gekauften Geräte funktionieren.

Wir haben einen Fehler gemacht. Ich möchte mich dafür entschuldigen und dich persönlich über die kommenden Schritte informieren.

Die negative Resonanz auf die Ankündigung des amerikanischen Herstellers muss gross gewesen sein. Nur wenige Tage später erhielten betroffene Kunden ein weiteres Mail, von Sonos-CEO Patrick Spence: «Wir haben einen Fehler gemacht. Ich möchte mich dafür entschuldigen und dich persönlich über die kommenden Schritte informieren.»

Wir machen diese Produkte nicht unbrauchbar, zwingen dich nicht, sie ausser Betrieb zu nehmen und entfernen auch keine Funktionen.

Es sei dem Unternehmen bewusst, dass viele Kunden einiges in ihr Musiksystem investiert hätten. Man werde alles daran setzen, dass auch die älteren Geräte weiterhin funktionieren würden. Patrick Spence schreibt weiter: «Wir machen diese Produkte nicht unbrauchbar, zwingen dich nicht, sie ausser Betrieb zu nehmen und entfernen auch keine Funktionen.»

Schweizer Kunden sind trotz des eilig nachgereichten Schreibens skeptisch. Sie würden nun abwarten, was im Mai passiere, sagen sie gegenüber «Espresso». Einer der betroffenen Kunden sagt, er sehe auf alle Fälle davon ab, noch weitere Komponenten für sein System zu kaufen. Andere dürften jedoch auf das Rabatt-Angebot von Sonos eingehen.

Kunden sollen vor alten Produkten geschützt werden

Doch wieso werden die alten Geräte überhaupt deaktiviert? Sonos schreibt auf Anfrage von «Espresso», damit würden personenbezogene Daten gelöscht. «Zudem schützt der ‹Recyclingmodus› durch eine endgültige Deaktivierung des Produkts auch ahnungslose Personen vor dem Kauf von Altprodukten, die sich dem Ende ihrer Nutzungsdauer nähern», schreibt Sonos weiter.

Im Idealfall würden alle unsere Produkte ewig halten, aber im Moment sind wir durch die bestehende Technologie eingeschränkt.

Ältere Geräte könnten auch kostenlos an Sonos geschickt werden, betont das Unternehmen. Es sei jedoch umweltfreundlicher, sie beim lokalen Recyclinghof abzugeben. Weiter heisst es bedauernd: «Im Idealfall würden alle unsere Produkte ewig halten, aber im Moment sind wir durch die bestehende Technologie eingeschränkt.»