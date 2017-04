Schwäne sind Erotik-Symbole: Kaum ein Vogel ist bei den Menschen so beliebt, wie der Schwan. Schon in der antiken Mythologie verführte Zeus in Schwanengestalt die Königstochter Leda. Leda mit dem Schwan gehört seither zu den beliebtesten erotischen Motive in der Kunst. Leonardo da Vinci verewigte es, aber auch für Kitsch und Kommerz müssen schnäbelnde Schwäne herhalten, millionenfach abgedruckt auf Valentinskarten.



Schwäne sind Einwanderer: Schwäne gehören zu Schweizer Seen wie Raclette zu einem Skihüttenfest. Dabei sind diese grössten flugfähigen Wasservögel eigentlich Fremdlinge. Erst im Mittelalter holten sie europäische Adelige aus dem Orient als Statussymbole an ihre Höfe. In der Schweiz sind die Höckerschwäne erst seit Mitte des 19.Jahrhunderts heimisch. Sie müssten eigentlich als Neozoe gelten, als eine gebietsfremde Art, doch die Menschen in Westeuropa haben sie mittlerweile adoptiert.



Schwäne sind in der Schweiz geschützt: Höckerschwäne haben keine natürlichen Feinde, auch nicht den Menschen. In der Schweiz sind sie eine geschützte Tierart. Wildhüter durften bis jetzt Schwäne nur töten, wenn erheblicher Schaden nachgewiesen werden konnte. Letztes Jahr nahm das Parlament aber eine Motion an, die den Schutz der Schwäne ein wenig lockern will. Wenn der Beschluss rechtskräftig wird, kann der Schwanenbestand auch prophylaktisch reguliert werden, das heisst wenn künftige Schäden befürchtet werden.



Schwäne sind Umweltverschmutzer: Schwäne sind vor allem bei Bauern und bei Parkbesitzern unbeliebt. Die Tiere grasen nicht nur auf dem Grund von stehenden Gewässern und an den Ufern, sondern auch auf angrenzenden Wiesen und Feldern. Dabei verkoten sie das Gras häufig so stark, dass es nicht mehr als Viehfutter gebraucht werden kann. Auch in städtischen Ufer- und Parkanlagen können die Exkremente der Schwäne zum Problem werden.