Bei einem Verkehrsunfall auf der Axenstrasse im Kanton Uri sind am Sonntagmorgen fünf Menschen verletzt worden, teilweise erheblich.

Nach Angaben der Polizei waren ein Wohnmobil und ein Auto frontal zusammengestossen.

Die Axenstrasse war nach dem Unfall für mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt – nach 14 Uhr konnte sie wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Der Unfall ereignete sich gemäss Polizei kurz nach 10.30 Uhr im Bereich Gumpisch, zwischen der Tellsplatte und Sisikon.

Ein Personenwagenlenker fuhr auf der Axenstrasse in Richtung Flüelen. Aus derzeit unbekannten Gründen geriet das Auto in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem korrekt entgegenkommenden Wohnmobil.

Legende: Kantonspolizei Uri

Die Verletzten waren mit der Rega und Ambulanzen in umliegende Spitäler gebracht worden, schreibt die Kantonspolizei Uri in einer Mitteilung. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in der Höhe von insgesamt rund 20'000 Franken.

Der Verkehr wurde via die Autobahnen A2 und A14 über die Strecke Seelisbergtunnel-Luzern-Rotkreuz ZG umgeleitet.