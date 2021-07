Am Wochenende haben Hagel, Starkregen und Gewitter in gewissen Gebieten der Schweiz zu überfluteten Strassen, Wasser in Garagen und Kellern, Erdrutschen und umgestürzten Bäume geführt. Wie es in den kommenden Stunden und Tagen weitergeht und wie aussergewöhnlich die aktuelle anhaltende Unwetterlage ist, erklärt SRF-Meteorologe Jürg Zogg im Interview.

Jürg Zogg Meteorologe SRF Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Jürg Zogg ist seit April 2004 als Meteorologe bei SRF Meteo tätig. Das Geographiestudium an der Universität Zürich schloss er mit Vertiefung in Klimatologie und Atmosphärenphysik ab. Danach arbeitete er knapp fünf Jahre für den Wetterdienst Meteomedia im Appenzellerland.

SRF News: In welcher Wetterlage befinden wir uns momentan?

Jürg Zogg: Seit dem Wochenende liegen wir in einer Südwestströmung. Mit dieser wird schwülwarme, feuchte und Gewitter-anfällige Luft in die Schweiz transportiert. Eingelagert in dieser Südwestströmung überqueren uns immer wieder Störungen, dies sind dann die wetteraktiven Phasen mit teils unwetterartigen Regengüssen und Gewittern. Dazwischen gibt es ruhigere Phasen, so beispielsweise am Dienstagvormittag und am Donnerstag.

Sie sagen, der Regen ist noch nicht ausgestanden. Muss mit weiteren Hochwassergefahren gerechnet werden, und wenn ja, wo?

Die Gewitter-Niederschläge bringen lokal viel Regen in kurzer Zeit und können wie bereits in den vergangenen Tagen lokale Überschwemmungen, hochgehende Bäche sowie Erdrutsche verursachen. Ausschliessen kann man das in keiner Gegend der Schweiz, getroffen von den Unwettern werden dann aber am Ende nur einzelne Landstriche.

Die Gewitterregen können weiterhin lokale Überschwemmungen, hochgehende Bäche sowie Erdrutsche verursachen.

Wie schlimm kann die Hochwasser-Situation noch werden?

Lokale Überschwemmungen sowie Hochwasser an kleineren und mittleren Flüssen sind weiterhin möglich. Da es sich aber zum Glück nicht um einen grossflächigen Dauerregen handelt, wird sich die Hochwasser-Situation an den grossen Seen und Flüssen laut dem Bundesamt für Umwelt (Bafu) in den kommenden Tagen weiter entspannen.

Inwiefern ist das aktuelle Wetter aussergewöhnlich?

Südwestlagen mit heftigen Gewittern sowie Starkregen und Hagelschlag gehören in den Sommermonaten eigentlich dazu. Die Dauer und die ständige Wiederholung dieser Wetterlage sind jedoch schon sehr aussergewöhnlich. Ebenfalls liegt die Intensität der Unwetter bezüglich Hagel und Starkregen am oberen Ende des in den vergangenen Jahren Erlebten.

Das Gespräch führte Saya Bausch.