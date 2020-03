In der Nacht auf Freitag brachte Sturmtief «Elli» erneut Orkanböen auf den Bergen.

Auf dem La Dôle ob Genf wurden 127 Kilometer pro Stunde erreicht. Im Flachland lagen die Spitzenwerte bei 85 Kilometern pro Stunde.

Seit Ende Januar erleben wir in der Schweiz jede Woche mindestens einen Sturm mit Orkanböen. In dieser Woche waren es bereits wieder zwei solche Stürme. Schon am Montag brachte «Diana» Orkanböen, und in der Nacht zum Freitag sorgte Sturmtief «Elli», das von der Biskaya nach Mitteldeutschland zog, für neue Böen in Orkanstärke.

Spitzenwert von 127 Kilometern pro Stunde

Am stärksten tobte «Elli» auf dem La Dòle im Waadtländer Jura. Dort wurde ein Spitzenwert von 127 Kilometern pro Stunde gemessen. Für Orkanböen, also mehr als 117 Kilometer pro Stunde reichte es aber auch auf dem Chasseral, auf den Voralpengipfeln Säntis und Pilatus sowie auf dem Bantiger bei Bern. Im Flachland lagen die Spitzenwerte bei 85 Kilometern pro Stunde, so in Egolzwil und im Norden der Stadt Zürich.

Im Vorfeld von «Elli» fegte Föhn durch die Alpentäler. Er reichte zeitweise bis an den Bodensee, und so wurde in Altenrhein am frühen Donnerstagabend ein Wert von 102 Kilometern pro Stunde gemessen. Das war sogar noch mehr als die Föhnspitzen in den klassischen Föhntälern. In Altdorf reichte es immerhin für 95 Kilometer pro Stunde.

Wie wird das Wetter? SRF Meteo hält die aktuellsten Wetterinformationen bereit.

Heute noch Nordföhn

Im Norden flaut der Wind im Laufe des Vormittages bald ab, dagegen zieht der Wind im Süden kräftig an. Damit steigen auch die Temperaturen im Tessin bis 13 Grad. Am Wochenende geht es im Süden mit Nordföhn und Sonnenschein weiter. Im Norden gibt es vor allem am Sonntag längere sonnige Abschnitte.

SRF Meteo, 19.55 Uhr, 05.03.20.