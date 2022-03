Als die 21-jährige Natalia kurz nach der Invasion aufwachte, packte sie innert kürzester Zeit ihre Koffer. Die Ukrainerin lebt in Kiew und ist dem Krieg mit nur geringen Schutzmöglichkeiten ausgesetzt. «Ich könnte mich nur in einer U-Bahn verstecken, aber die ist total überfüllt und nicht tief genug», sagt sie am 25. Februar in einem Telefongespräch.

Trotzdem versucht die Studentin stark zu bleiben und hält an ihrer Routine fest. Sie versucht weiterhin zu arbeiten und regelmässig zu kochen. Auch für die 18-jährige Ukrainerin Daniela, welche seit drei Jahren in der Schweiz lebt, änderte sich der Alltag schlagartig: «Ich frage alle zwei Stunden bei meiner Familie und meinen Freunden nach, wie es ihnen geht.»

