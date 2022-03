Die Glückskette organisierte in Zusammenarbeit mit der SRG am Mittwoch, 9. März 2022, einen nationalen Solidaritätstag zugunsten der ukrainischen Bevölkerung. Mehr als 50 Millionen Franken an Spenden sind eingegangen.

Seit mehreren Tagen leidet die Ukraine unter wiederholten Angriffen der russischen Armee. Hunderttausende Flüchtlinge – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind aus ihrem Land geflohen und suchen Sicherheit in den Nachbarländern Polen, Moldawien, der Slowakei, Rumänien und Ungarn. In Partnerschaft mit der SRG rief die Glückskette am nationalen Solidaritätstag vom Mittwoch, 9. März 2022, über die TV- und Radiokanäle sowie online von 07 bis 23 Uhr zu Spenden auf. SRF berichtete den ganzen Tag in Radio, TV und online über den Solidaritätstag.

Über 50 Millionen Franken an Spenden

Bis zum Ende des Tages gingen 51'547’614 Franken an Spendenversprechen ein. Die Stiftung möchte diese Welle der Solidarität in der Bevölkerung in effektive und sinnvolle Hilfe umwandeln. Die Glückskette steht in ständigem Austausch mit ihren Schweizer Partnerorganisationen vor Ort, die eine bedarfsgerechte Hilfe organisieren. Um professionelle und zielgerichtete humanitäre Hilfe zu gewährleisten, entsendet die Glückskette zudem zwei ihrer Projektverantwortlichen an die polnische Grenze.

So können Sie spenden Box aufklappen Box zuklappen Legende: Jetzt direkt über die TWINT App oder über TWINT Onlineformular spenden

Online: via Kreditkarte, Postfinance Card, Einzahlungsschein, Paypal

Per Überweisung auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Ukraine» (IBAN: CH82 0900 0000 1001 5000 6)

Radio SRF 3 live auf dem Bundesplatz

SRF 3 sendete den ganzen Tag live vom Bundesplatz in Bern. Von 9 bis 22 Uhr moderierten Kathrin Hönegger, Anic Lautenschlager und Tom Gisler vor Ort und nahmen, zusammen mit der Glückskette, Spenden zugunsten der ukrainischen Flüchtlinge entgegen. Schweizer Musikgrössen wie Dabu Fantastic, Heidi Happy, Manillio, Hecht und Lo & Leduc unterstützten den SRF-Spendentag.

Das war der Solidaritätstag bei SRF

1 / 15 Legende: Auch Lo & Leduc auf der Livestage Das Berner Duo steht mit uns am Solidaritätstag für die Flüchtlinge aus der Ukraine ein und performt in den frühen Abendstunden vor heimischen Publikum. SRF/Alexander Blunschi 2 / 15 Legende: Manillio lässt die Smartphones leuchten Mit den Lichtern der Smartphones bringen die Besucher zum Konzert von Manillio Licht auf den Bundesplatz SRF/Alexander Blunschi 3 / 15 Legende: Hecht lockt zu Feierabend Zum Feierabend finden sich passend zum Hecht-Konzert viele Besucher auf dem Bundesplatz und spenden fleissig für die Flüchtlinge aus der Ukraine. SRF/Pascal Mora 4 / 15 Legende: Das SRF 3-Moderationsteam vom nationalen Solidaritätstag Katrin Hönegger, Tom Gisler und Anic Lautenschlager (v.l.) senden für SRF 3 von 9 bis 22 Uhr live vom Bundesplatz in Bern. SRF/Pascal Mora 5 / 15 Legende: Heidi Happy auf der Livestage «Ich schätze, was ich habe noch viel mehr!» sagt sie uns im Interview angesichts des Krieges in der Ukraine. SRF/Pascal Mora 6 / 15 Legende: Stau an der Spendebox Wir freuen uns über die vielen Besucher an der Spendebox. Toll, seid ihr alle gekommen! SRF/Pascal Mora 7 / 15 Legende: Kinder schmücken unser Studio Diese Zeichnung hängt bei SRF 3 auf dem Bundesplatz. SRF/Pascal Mora 8 / 15 Legende: Noch mehr kreative Besucher Helfen möchten auch diese beiden Schülerinnen SRF/Pascal Mora 9 / 15 Legende: Prominente am Spendentelefon Mit dabei sind unter anderem Beni Thurnheer, Sandra Schiess, Doris Leuthard und Peter Reber. SRF 10 / 15 Legende: Spenden via Telefon Die Spendentelefone sind am Mittwoch, 9. März, von 7 bis 23 Uhr geöffnet und über die Gratis-Telefonnummer 0800 87 07 07 erreichbar. SRF 11 / 15 Legende: In der Spendenzentrale Zahlreiche bekannte Persönlichkeiten nehmen Anrufe in der Spendenzentrale entgegen. SRF 12 / 15 Legende: Das Parlament hält inne Der Nationalrat hat kurz vor zehn Uhr seine Sitzung für eine Viertelstunde unterbrochen. Daraufhin versammelten sich Ratsmitglieder auf dem Bundesplatz, um an die Opfer des Krieges in der Ukraine zu gedenken. SRF/Anian Sprecher 13 / 15 Legende: Dabu Bucher auf der Livestage David Bucher von Dabu Fantastic performt auf der Livestage auf dem Bundesplatz eine schweizerdeutsche Version von John Lennons «Imagine». SRF/Anian Sprecher 14 / 15 Legende: Besucher geniessen das Konzert Schon am Morgen strömen die Besucher für eine Spende und das Konzert auf der Livestage auf den Bundesplatz. SRF/Anian Sprecher 15 / 15 Legende: Kathrin Hönegger sendet am Vormittag vom Bundesplatz Anic Lautenschlager und Tom Gisler komplettieren das Moderationsteam in Bern. SRF/Anian Sprecher

Ein Gänsehautmoment bot die Band Dabu Fantastic: Sie performte eine schweizerdeutsche Version von John Lennons «Imagine». Die Notizen für das Lied wurden für 1333 Franken an Daniela aus Solothurn versteigert.

00:59 Video Gänsehaut-Moment am Solidaritätstag Aus Radio SRF 3 Clips vom 09.03.2022. abspielen

Radio SRF 1 in der Spendenzentrale

Legende: Dani Fohrler berichtete für Radio SRF 1 aus der Spendenzentrale in Zürich. SRF

Radio SRF 1 berichtete von 07 bis 20 Uhr aus der Spendenzentrale in Zürich und sprach unter anderen mit Bundespräsident Ignazio Cassis über den Konflikt in der Ukraine.

Audio Morgengast von 07:17 Uhr 06:44 min, aus Morgengast vom 09.03.2022. abspielen. Laufzeit 06:44 Minuten.

Zudem gab es Live-Einschaltungen zu diversen Hilfswerken, die in der Ukraine, Polen, Moldawien und Ungarn für die Flüchtlinge pausenlos im Einsatz sind. Auch die vielen Ukrainerinnen und Ukrainer, die sich hier in der Schweiz grosse Sorgen um ihre Familien und Freunde machen, kamen zu Wort.

Audio Interview mit Doppelbürgerin Lena Korinth 07:32 min, aus Glückskette - Nationaler Sammeltag vom 09.03.2022. abspielen. Laufzeit 07:32 Minuten.

TV-Spezialsendung mit Fabienne Bamert und Mario Grossniklaus

Unter dem Titel «Die Schweiz hilft» präsentierten Mario Grossniklaus und Fabienne Bamert am Abend live vom Bundesplatz in Bern eine TV-Spezialsendung und sprachen mit verschiedenen Menschen vor Ort. Zudem wurden Beiträge zu Hilfsaktionen aus der Schweiz gezeigt und ebenfalls Live-Einschaltungen zu den Hilfswerken gemacht. Dazwischen berichtete die «Rundschau» über die aktuellen Geschehnisse rund um die Ukraine.