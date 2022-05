Komiker Patrick «Karpi» Karpiczenko und der vierfache Vater und Komiker Marco Rima haben viel gemeinsam. In einem Thema sind sich die beiden aber uneinig: bei den Corona-Massnahmen.

Kritik an Corona-Massnahmen

Marco Rima war für Komiker Karpi von klein auf ein Vorbild. Die Komiker verbindet vieles, nicht nur der Humor. Sie sind beide Väter und arbeiten gemeinsam mit ihren Partnerinnen. So ist Christina Rima die Managerin ihres Ehemannes und Regisseurin Natascha Beller arbeitet gemeinsam mit Karpi vor und hinter der Kamera.

Der «Elefant im Raum»: Corona

Doch es gibt im Gespräch der beiden auch einen «Elefanten im Raum». Ein Thema, das die Gemüter spaltet und so auch die beiden Komiker: die Corona-Politik. Marco Rima war ein prominenter Corona-Gegner. Er kritisierte immer wieder öffentlich die eingeführten Pandemie-Massnahmen und sprach sich auch an einer Demonstration dagegen aus.

Ich bin kein Virologe. Ich bin kein Arzt. Ich bin kein Epidemiologe.

Das sorgte bei ganz wenigen für Applaus und in der Öffentlichkeit für heftige Kritik. Plötzlich wurde er «vom Liebling zum Vollpfosten» und erhielt Morddrohungen. «Das volle Programm», so der 61-jährige Tessiner. Da habe er angefangen darüber nachzudenken, wie es für die andere Seite, beispielsweise für einen Bundesrat sein muss.

Darüber habe er zuvor keinen Gedanken verloren. Heute reflektiert er: «Ich bin kein Virologe. Ich bin kein Arzt. Ich bin kein Epidemiologe.» Die Kritik am Bundesrat hält allerdings an: Mehr Prävention hätte es gebraucht. Auch Impfen ist für Rima kein Thema.

Legende: Marco Rima beim Arosa Humorfestival im Jahr 2016. Pressebild Marco Rima

Die Morddrohungen, vielleicht ein Grund, warum Marco Rima vorläufig keine Satire mehr machen will. In seinem aktuellen Programm «Ich weiss es nicht...» will er dafür mehr auf Comedy setzen. Nebst den Witzen gehört auch viel Musik dazu.

Marco Rima singt den ganzen «Babytalk» der Sendung «G&G» hindurch. Er nutzt jede Gelegenheit, um für seine Premiere zu üben, die in zwei Wochen ansteht. 75 Seiten sind es, die er noch auswendig lernen muss. Es ist das erste Mal seit drei Jahren, dass Rima wieder vor Publikem steht. Der 61-Jährige gesteht: «Ich bin auch nervös.»