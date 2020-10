Den Test durchgeführt hat das renommierte Textillabor Testex in Zürich, in Zusammenarbeit mit dem Schwesterlabor Oeti in Wien. Als Grundlage für den Test haben die Labore die Empfehlungen für Stoffmasken der «Swiss National Covid-19 Science Task Force» verwendet, die diese im April 2020 erarbeitet hat. Die Empfehlungen konzentrieren sich auf drei Punkte: Luftdurchlässigkeit, Spritzschutz und Filtrationseffizienz.

Empfehlung der Task-Force:

Luftdurchlässigkeit < 60 Pa/cm2, gemäss ISO 9237

Spritzschutz: kein Durchdringen von Flüssigkeit, gemäss EN 14683:2019+AC:2019

Filtrationseffizienz FE ≥ 70 % bei einer Partikelgrösse von 1 Mikrometer

Testvorgehen von Testex: