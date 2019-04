Ein Hype in den sozialen Medien reicht – und bestimmte Orte werden von Touristen geradezu überschwemmt. Was ist zu tun?

In Paris haben die Anwohner der pittoresken Rue Crémieux genug von Touristen. Sie fordern von der Stadtregierung eine Zugangsbeschränkung am Wochenende. Weltweit bekannt wurde das Gässchen durch Fotos in sozialen Medien. Seither kommen täglich Hunderte Touristen auf der Suche nach dem perfekten Selfie.

Alle ihre Fotos gleichen sich: Junge Menschen posieren in den Hauseingängen der farbigen, zweistöckigen Häuser. Sie machen Yogaposen oder schauen lässig in die Kamera. Unter dem Hashtag #ruecremieux, Link öffnet in einem neuen Fenster finden sich bereits über 30'000 Bilder auf Instagram. Tendenz steigend. Die einst ruhige Strasse ist durch das soziale Netzwerk zur gefragten Touristendestination geworden.

Instagram bestimmt das Reiseziel

Das neue Phänomen zeigt sich weltweit. Viele Reisewillige wählen ihr nächstes Reiseziel anhand der Fototauglichkeit – der sogenannten Instagrammability. In den sozialen Medien finden sich unzählige Tipps, wie man die Orte am besten inszeniert. So empfiehlt eine Nutzerin auf Youtube etwa, man müsse bei der Rue Crémieux auf das Licht und die anderen Leute achten.